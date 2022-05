Presentación del libro "Viviendo en el mientras tanto"

El día de hoy, a las 18 h se presenta en la Biblioteca Municipal "Lermo Rafael Balbi" el libro "Viviendo en el mientras tanto" de la autora rafaelina María Soledad Cappelletti.

La encargada de la presentación es Marisol Scandell, abogada y dueña de la librería Pura letra situada en Bv. Hipólito Yrigoyen 404. También se contara con la presencia de la autora en el lugar.

La entrada a dicho evento es libre y gratuita.

Fragmento de la obra

"Somos responsables de nuestros actos, de las cosas que nos pasan y por esto no sé si creer en el destino. Y cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones, ya sea cambiar o no hacerlo, estamos modelando nuestro futuro. Cambiar es esfuerzo para nuestro cerebro, hay que estar motivados. Querer cambiar algo no alcanza, hay que accionar".

Sobre María Soledad Cappelletti

Argentina, nacida en San Cristóbal provincia de Santa Fe. Actualmente reside en Rafaela.

Terapista ocupacional de profesión, corazón y alma.

Se dedica mayormente a la inclusión laboral de colectivos desfavorecidos.

Este es el primer libro editado, pero no el único escrito.

Dice que la escritura llegó a ella para traerle calma.