El nene trasplantado de hígado evoluciona bien

Lisandro Bitetti, uno de los cirujanos que realizó el trasplante de hígado al nene de 8 años afectado por hepatitis fulminante en el Sanatorio de Niños, brindó este miércoles a la mañana el parte de salud del niño tras la compleja intervención a la que fue sometido. El facultativo expresó un moderado optimismo acerca de la evolución del paciente y prefirió ser prudente ante un caso tan grave como éste. “El paciente está evolucionando favorablemente, tanto en los parámetros clínicos como de laboratorios que se siguen en la sala de terapia intensiva. Por ahora salió todo como estaba planeado en la cirugía. El chico viene mejorando hora a hora. Igualmente, lleva menos de 24 horas el trasplante, por lo tanto hay que ser prudentes. Sigue siendo un caso crítico al que hay que seguir muy de cerca”, remarcó Bitetti a LT8.

El médico señaló que el equipo que trabajó en el caso “está muy conforme porque por ahora viene evolucionando favorablemente. Los pasos a seguir son continuar con el control clínico y de todo lo que se hace habitualmente en el post de un trasplante hepático. En base a eso, si aparece alguna complicación se actuará y si no se le dará tiempo al niño para que empiece a despertarse y a acomodar todos los parámetros”.

El médico cirujano aclaró que el niño se encuentra con asistencia mecánica respiratoria. "Cuando se enfermó, el chico ingresó en un estado de sopor, no tiene conciencia real de lo que pasó y no sabe que está trasplantado Una vez que se extube y se despierte, más allá del apoyo de la familia, también estará el equipo del sanatorio en todas las áreas de salud”, comentó el profesional. Bitetti sostuvo que “es prematuro hablar de alta médica por ahora. Hay que esperar que se acomode y la idea es que se vaya a la casa en cuanto se pueda. Estamos evaluando la parte respiratoria, neurológica, la hepática con el órgano nuevo y la renal. Confiamos en que empiece a funcionar de a poco y bien. Todos los indicios hasta ahora vienen bien tras una cirugía de doce horas. Hay que ser prudentes porque pasaron pocas horas desde la intervención. Son tres operaciones en una y hay que dar tiempo a que todo empiece a estabilizarse", agregó el facultativo.