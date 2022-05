Las dudas de CICCRA

Ante el anuncio del Gobierno nacional de la implementación del Plan GanAr, desde CICCRA han manifestado su postura. Teniendo en cuenta que se anuncian créditos por un importante monto en pesos ($100.000 millones), con tasa subsidiada para retención de vientres y para adecuación de las fábricas a las condiciones que impone SENASA para el troceo y para cámaras frigoríficas, el presidente de la entidad Miguel Schiariti reconoció que la iniciativa “viene creando expectativas positivas desde hace un par de meses”.

El empresario mencionó que hay informaciones extraoficiales que indican que el Banco Nación ha otorgado 2.500 préstamos al sector ganadero y al mismo tiempo que ha depositado 2.000 millones en el Banco Provincia de Buenos Aires.

“Sin embargo, cuando los productores o industriales del interior bonaerense preguntan por los créditos en las sucursales de la mencionada institución, obtienen como respuesta que el crédito no está disponible dado que no han recibido la circular correspondiente para que la línea esté operativa”, reveló.

Por eso, reflexionó: “esta circunstancia nos lleva a pensar que, o bien los fondos depositados en la provincia se están utilizando para otra cosa o bien que el señor Gobernador [Axel Kicillof] ha decidido no colaborar con el Gobierno Nacional en el aumento de la producción ganadera que garantice el normal abastecimiento de la mesa de los argentinos”.