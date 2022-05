Sembrar con precios altos en un contexto de alta volatilidad

El relevamiento semanal difundido ayer por el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, correspondiente a las “agroperspectivas” de esta semana, da cuenta del análisis coyuntural y prospectivo del experto en Mercados, Dr. Dante Romano, que alerta sobre una situación que parece no encontrar equilibrio: los aumentos de precios y costos.

“Los precios de los granos están en niveles muy elevados respondiendo a la mala cosecha de soja 21/22 de Sudamérica, un ciclo norteamericano que no llegó a los rindes esperados, aunque no fue malo, una demanda activa, y Ucrania que sorpresivamente fue invadida y no logró hacer llegar toda su producción de girasol, maíz y trigo al mercado global”, analiza Romano.

“Los precios subieron mucho, y generan situaciones tirantes para el consumo. Técnicamente estamos en valores que empiezan a dar señales de techo, y desde lo financiero la suba de tasas de EEUU limitan a los commodities. De todas formas, el escenario es alcista y de grandes dudas”. Pero atención: “precios altos para 22/23 no son seguro de buenos rindes. Los datos de CREA hablan de costos 50% más altos en trigo, y 30% en maíz y soja. Los precios están 60% más altos en trigo, 20% en soja, y no llegan al 10% más en maíz. Una pequeña baja desde niveles altos podría poner en jaque al productor", advierte el experto de la Universidad.



MOMENTO CLAVE

Yendo a lo que está mostrando el Gobierno nacional, Romano indica que "se posibilita exportar más maíz 21/22; de hecho, el Ministerio de Agricultura elevó el ‘volumen de equilibrio’ de maíz a 30 millones de toneladas. Este es el cupo de exportación, que de hecho podría ser algo mayor. También se abrió a 10 millones toneladas de cupo para el ciclo 22/23. Generalmente, los exportadores se apuran a anotar negocios, lo que los obliga a pagar derechos de exportación por anticipado, apuntalando la recaudación del Gobierno”. Ahora bien en este confuso contexto, se pregunta el profesor: “¿Qué pesa más: la mesa de los Argentinos o la necesidad fiscal?”

Hoy jueves 12 de mayo es una fecha clave para el agro, porque pasadas las 13 horas, el Departamento de Agricultura de EE.UU publicará sus proyecciones mundiales de oferta y demanda de granos. “Veremos ahí no sólo cuánto producirá EE.UU, sino también cómo se proyecta el impacto de la invasión rusa a Ucrania en el nuevo ciclo, y si la demanda sigue firme con precios tan altos”, sugiere Romano.

En este sentido, “el mercado espera 8% más de stocks de soja (bajista) y 3% menos de maíz y trigo (alcista). Con precios muy elevados al momento, el mercado juega a comprar con el rumor y vender con el dato", analiza el experto.



MERCADO CONVULSIONADO Y EXPECTANTE

"A la espera del reporte más importante del año de parte del USDA, con Ucrania cada vez más complicada y precios altos dando señales de techo", el contexto internacional está en ebullición.

La invasión rusa en Ucrania sigue generando dudas sobre la capacidad de siembra de este año en dicha región. Sin embargo, “ahora se suma otro temor: la capacidad de recibir la cosecha”.

Los espacios de almacenamiento están llenos con granos remanente de la campaña 21/22 que por la imposibilidad de exportarlos normalmente, quedaron en stock y sin miras de ser movidos. “Si no se encuentra una vía de salida para esos remanentes, podría faltar espacio para la cosecha nueva”, advierte Romano.

Al respecto, los principales puertos de salida de granos de Ucrania siguen ocupados o son zona de conflicto. Rusia apuesta a tomar posiciones también en Moldavia (al oeste de Ucrania). “Si logra dominar este país pro ruso, podría controlar toda la salida de Ucrania hacia el mar Negro y el de Azov”, dice el analista. “Ucrania ha estado cargando granos por tren hacia Polonia y Rumania, saliendo luego por el Danubio o el mar Negro, pero en una tarea mucho más lenta y costosa, que no es consistente con los niveles de producción y exportaciones de este país”.

Y agrega: “recordemos que el impacto de la ausencia de Ucrania en los mercados internacionales es muy fuerte en trigo, donde si bien hay muchos exportadores, los stocks son bajos y hay pocas chances de que el resto de los proveedores reemplacen a este país”.

En segundo lugar el maíz, donde las exportaciones ucranianas son tan grandes como las de Argentina, pero menores a EE.UU y también Brasil, que puede compensar la situación.

Finalmente, “tenemos el mercado de soja, en el que Ucrania no participa. Sin embargo, el impacto viene por la situación de los aceites: 80% del aceite de girasol es exportado por Ucrania, pero sólo 9% del total de consumo de aceites es de girasol. No obstante, dado el bajo stock/consumo de aceite de soja que podría reemplazar al mismo, vemos un impacto alcista”, estima Romano.



LOS TIPS EN SOJA, MAÍZ Y TRIGO

Para el autor del informe de la UA, "Estados Unidos comprometió su saldo exportable de soja tres meses antes del cierre de la campaña, pero habrá que ver que dice el USDA para el ciclo 22/23". En tanto en maíz, "el atraso de siembra en Estados Unidos y la seca en Brasil hacen pensar en menor oferta de cereal". Mientras que en trigo, “los precios vienen imparables, con pocos stocks remanentes, y el mar negro complicado que agravan los problemas en la producción del hemisferio norte".