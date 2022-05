El intendente visitó a jóvenes del curso de introducción al trabajo

En el marco del programa Empleo Joven, a través de la Municipalidad de Rafaela, se desarrollan cursos de Introducción al Trabajo (CIT) y Empleabilidad en diversos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, Luis Castellano visitó a un grupo de jóvenes que están capacitándose en el barrio Villa Rosas. Allí, el Intendente dialogó con las y los chicos sobre sus inquietudes, experiencias de vida y aprendizajes que están obteniendo a partir de la formación. El intendente estuvo acompañado por el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la coordinadora de Empleo Joven, Rocío Rodríguez y las docentes de la formación, además de las y los participantes.



TRABAJO EN EL

TERRITORIO

Al respecto, Ruggia destacó: “En el día de hoy -por ayer- visitamos uno de los Cursos de Introducción al Trabajo (CIT), que se está desarrollando en el Villa Rosas. Le agradecemos a la Iglesia del barrio por prestarnos el espacio para poder hacer el curso. Tienen instalaciones muy lindas, las estuvimos recorriendo con personal de Cáritas”.

El coordinador de Empleo contó que “además, quisimos conocer a cada uno y a cada una de las personas que se están formando en el CIT. Este curso es uno de los cuatro que están en funcionamiento en nuestra ciudad en este momento. En cada uno de ellos, están participando cerca de 30 personas con la idea fundamental de poder adquirir herramientas para su primer trabajo. Son tres módulos de aprendizaje y esperamos que puedan aprovecharlo”.

Para nosotros es muy importante poner en marcha estas capacitaciones y formaciones, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y junto a otros programas del Gobierno Provincial”; cerró Juan Ignacio Ruggia.



JOVENES

Seguidamente, Mauro, participante del CIT, contó: “Tengo 21 años. Soy de San Cristóbal y vine a Rafaela porque tengo más expectativas en cuanto al trabajo. Me enteré de este curso por un papelito que dejaron en mi casa. Empecé a leer e informarme, luego me animé y vine. Espero llevarme experiencia y el título que te dan, lo cual suma al currículum vitae”. Por último, Emilse expresó: “Tengo 18 años. Llegué porque me avisaron desde el programa Santa Fe Más que podía aprovecharlo. Fui a la Oficina de Empleo y me anoté, luego me llamaron. Por ahora nos estamos presentando para conocernos y luego espero poder llevarme experiencia”.



PRIMERA EXPERIENCIA

LABORAL

La Oficina Municipal de Empleo trabaja en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral. Además, articula programas de empleo de diferentes niveles de gobierno -municipales, nacionales y provinciales- como son las Prácticas Laborales que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe y los Entrenamientos para el Trabajo y Programa de Inserción Laboral que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. En este marco, en el Museo Histórico municipal, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia y el personal de la Oficina Municipal de Empleo recibieron a los y las jóvenes que comienzan su Entrenamiento para el Trabajo e Inserción Laboral a fin de dialogar sobre las diferentes experiencias e inquietudes. Al respecto, Ruggia contó que "comenzamos esta nueva charla de inducción para chicos y chicas de 18 a 30 años que han comenzado sus Entrenamiento para el Trabajo e Inserción Laboral. Nuevamente este mes tuvimos una cantidad muy importante de jóvenes que se sumaron a empresas rafaelinas. Este momento nos demuestra que en los primeros cuatro meses del año, hemos superado todas las metas que nos pusimos. Está a las claras este reactivamiento de la economía y cómo se va transformando esto en una conjunción y en una articulación pública-privada”. “Desde la Oficina municipal de Empleo operamos como puente entre las empresas que necesitan trabajadores y trabajadoras y las personas que están buscando empleo. En ese camino estamos y ese es nuestro objetivo. Le agradezco al equipo de trabajo que hace que esto sea posible”; agregó.