Con el Centro Documental de la Memoria, se reafirma el compromiso con el “Nunca Más”

Se presentó oficialmente este martes el Centro Documental de la Memoria de Rafaela y con la puesta en marcha de su sitio web para consultas e informes, el Municipio reafirmó su compromiso en el trabajo por la memoria, la verdad y la justicia.

El acto tuvo lugar este martes en el Archivo Histórico Municipal, donde funciona el Centro Documental, y contó con la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Anatilde Bugna; del Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Marcelo Lombardo; de la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen; familiares de víctimas de la última dictadura cívico – militar; y representantes de sindicatos de la ciudad.

En primer lugar, integrantes del Espacio de la Memoria de Rafaela agradecieron la concreción de este viejo proyecto y describieron las gestiones realizadas para poder alcanzar este logro, que contó con el acompañamiento de la Municipalidad.

Seguidamente, el coordinador del Archivo Histórico Municipal, y responsable del Centro Documental, David Ponroy, enumeró las acciones que se vienen realizando desde el Centro y brindó detalles sobre proyectos como la Plaza de la Memoria, los Murales de la Memoria, las Fichas de la Memoria, charlas y presentaciones de libros, que fueron cimentando la llegada de este organismo, como corolario de una política de Estado asumida en la materia.

Además, presentó en sociedad el sitio web, que se puede visitar en www.rafaela.gob.ar/cdmr, y donde se podrá encontrar datos e informaciones de importancia sobre las víctimas del Terrorismo de Estado en Rafaela y el trabajo que se continúa realizando en la recopilación de testimonios.

En este sentido, la Secretaria de Educación hizo hincapié en la apertura que ha tenido el Centro desde su creación, y en el objetivo de que sea un lugar donde se generen propuestas para que puedan ser aprovechadas por las escuelas.

“Consideramos importante que el Centro Documental se encuentre dentro de la órbita de la Secretaría de Educación, como una posibilidad de transmitirlo a las generaciones que vienen. Son temas sensibles que no los podemos imponer. Entonces todas estas tareas están orientadas a eso, a que el otro o la otra venga, se sienta invitada, y se aproxime al tema realmente convencido”, expresó Andereggen. “Desde la Secretaría vamos a tener ese cuidado. Que no solamente esté guardada la información, sino seguir proponiendo propuestas ricas que lleguen a las futuras generaciones, y que ellas tengan la posibilidad de escuchar estos testimonios”, agregó.

La funcionaria recordó además la importancia de que el Centro Documental esté formado por ordenanza y de que cuenta con la participación de otros espacios. “Es una manera de garantizarnos que el proyecto no dependa de personas, y que el trabajo se sistematice. Vamos dejando estos mojones para que, quienes vengan, tengan la estructura suficiente como para continuar llevando estas tareas”, sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Anatilde Bugna (que estuvo acompañada por la directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia, Valeria Silva) expresó su satisfacción por encontrar estos ejemplos como los que se vienen sucediendo en Rafaela. “Para nosotras es un placer venir a estas inauguraciones, Hace un tiempo largo que nos habían presentado este proyecto, y hoy estamos acá. Es muy lindo ver que se puedan concretar los sueños”, dijo Bugna.

Y agregó: “Somos nosotras quienes tenemos la obligación y el deber de plantar la memoria por los que no están. A nosotros Rafaela siempre nos sorprende. Primero por la Plaza, después por los murales y ahora vemos esto. Sin dudas son hombres y compañeras que tienen mucha fuerza para seguir trabajando”.

Finalmente, el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, consideró que conocer nuestra historia, “no se circunscribe al mero hecho de leer libros de historia”, sino que implica reconocer lo que todavía está vivo en el presente, “para repensarnos como sociedad en un todo más amplio y trascendente”. “Como espacio, nosotros consideramos necesario no sólo promover la conservación de nuestra historia, sino además reivindicar cada una de las luchas, de las victorias y de las derrotas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente”, sumó. “Para saber hacia dónde vamos, es indispensable saber de dónde venimos. La última dictadura militar provocó un quiebre en nuestra historia. Y de ese quiebre surgió un pacto importantísimo entre pueblo y Estado, que fue el pacto del “Nunca más”. Con la formación de este Centro Documental, como Estado local estamos rubricando ese pacto”, concluyó.



EL CENTRO DOCUMENTAL

El proyecto de creación del Centro Documental de la Memoria de Rafaela comienza en 2018, sosteniendo la premisa de contribuir a mantener viva la historia, en especial la de nuestra localidad, para que la ciudadanía conozca las consecuencias de la represión y su impacto en la comunidad rafaelina y en la región. En noviembre de 2019, el Concejo Municipal aprueba por unanimidad la Ordenanza nº 5135 para su puesta en marcha. Con la colaboración de otros organismos locales y nacionales, se empezó a trabajar en la redacción del reglamento. Desde el 27 de agosto de 2021, cuenta con la firma del Intendente para su reglamentación y funcionamiento. El CDMR funciona en el Archivo Histórico Municipal de Rafaela, en el 1º piso del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Las consultas se pueden realizar de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00.