El Intendente visitó los talleres del DIAT

Días atrás, el intendente Luis Castellano visitó las instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) para dialogar con los chicos y chicas que asisten a los diferentes talleres que se dictan en el lugar. Fue acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el coordinador de actividades, Pablo Pettinatti. “Estamos recorriendo con parte del equipo los talleres del DIAT, viendo la multiplicidad de actividades que se realizan deportivas, culturales, educativas. Además, visitamos la huerta que llevan adelante un grupo de mujeres. Fundamentalmente vemos un espíritu muy animado, de trabajo y compañerismo en donde los jóvenes se sienten parte de distintas actividades”, manifestó Castellano. “El DIAT es un dispositivo que lo hemos podido llenar de actividades y amor. Lo han hecho propio los chicos y chicas que tenían la necesidad de encontrar un espacio para convivir, para estar, divertirse y hacer deporte”, enfatizó. “Es un espacio que tiene mucho de aprendizaje, terapéutico y contención. Quiero felicitar a todo el equipo por el gran trabajo que se hace desde acá”, cerró el Intendente.



DOS LÍNEAS DE TRABAJO

“Se tiene dos líneas de trabajo. Una es el área preventiva en donde funcionan 10 talleres que permiten descubrir diferentes problemáticas pero también se descubren muchas oportunidades. En este marco, hay chicos que anclamos con otras instituciones y van descubriendo otra forma y estilo de vida posible”, contó Pettinatti. “La otra línea donde tenemos el abordaje de consumos problemáticos en donde trabaja un equipo técnico de profesionales que trabajan a través de entrevistas, charlas, seguimiento. A los chicos que se acercan al espacio lo abordamos de manera integral”, agregó.



CONTENCIÓN

Silvia, que asiste al taller de cocina contó que: “Me gusta mucho, hay compañerismo con las chicas y me siento muy bien. Aprender siempre se aprende. Hemos hecho alfajores, pizzas, torta, roscas, pan casero. Se trabaja muy bien y hay mucho compañerismo en el grupo”. Aylén, que también participa del curso de cocina, dijo: “Yo vengo a la psicóloga y este año logré un cupo en el taller. Como le conté al Intendente, a mi me gusta relacionarme con las personas mayores, así me siento cómoda en el grupo y con la profe”. “Mientras esperamos en el proceso en el que cocinamos como es que la masa esté o que se cocine, charlamos y compartimos un lindo momento entre todas. A mi me gusta y me siento muy a gusto”, finalizó. Por su parte, Sofía manifestó que “vine a una charla con la psicóloga y me llamó la atención el pizarrón con todos los talleres y ahí vi este taller. A mí me gusta mucho cocinar porque me enseñó mi abuela cuando era más chica. Por eso me anoté”. A los jóvenes que no se acercaron todavía “les diría que vengan, que se animen, hay buenas personas. Es lindo el ambiente y podes conocer nuevas personas”, agregó. Por último, Jonatan, quien asiste al DIAT, detalló: “Yo antes consumía. Vengo como un entretenimiento, empecé con el taller de panificación y ahora estoy en el de música donde hago rap, guitarra, batería”. Respecto a las personas que tienen alguna adicción y todavía no se acercaron, indicó: “yo diría que se sumen porque les ayuda a pasar el tiempo, contas con un equipo que te acompaña y asesora. Creo que se tienen que animar a venir, hay muchas propuestas para los jóvenes. Esta buenísimo lo que hay acá”.