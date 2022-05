La Escuela de la Plaza se sumó a la campaña

Este martes, la Municipalidad de Rafaela y la Escuela de la Plaza firmaron un convenio que suma a la entidad educativa a la campaña de seguridad vial y protección de la vida “Quién Pierde?”. La institución es la primera del ámbito educativo en ser parte de la iniciativa. Por otra parte, desde hace siete años viene siendo parte del curso Mi Primera Licencia de Conducir. De esta manera, el vínculo institucional entre el Municipio y la Escuela se fortalece.

La firma del citado convenio se efectuó en la sede de la Escuela de la Plaza y estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la jefa del Departamento Educación Vial, Cristina Beldoménico; la directora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada (EESOPI N.º 3091), Escuela de la Plaza, Adriana Marín y el representante legal de la institución educativa, Jorge Ghiano.

Concretada la firma, Jorge Muriel dijo que desde el Municipio” “queremos abarcar todos los ámbitos de la educación porque la conducta individual influye en lo colectivo. En ese sentido, sostener programas como Mi Primera Licencia y fortalecerlo con esta campaña de seguridad vial y protección de la vida llamada 'Quién Pierde?' es fundamental”.

Muriel expresó que “los resultados no van a aparecer de manera rápida y es por eso que este tipo de políticas públicas deben tener continuidad. De la campaña 'Quién Pierde?' todos debemos participar. Cada habitante de la ciudad tiene que aportar su compromiso, cumpliendo, fundamentalmente, con el uso del casco y el respeto de las normas de tránsito”.

En ese sentido, el funcionario afirmó que “tenemos en implementación muchos controles y los hemos incrementado en sectores puntuales en donde las estadìsticas y los hechos nos demostraron la necesidad de profundizar las intervenciones para corregir ciertas inconductas. Entendemos que es la manera de trabajar: educando, concientizando y sancionando”.



TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, Cristina Beldoménico manifestó que “estamos muy contentos por celebrar este convenio en el marco de la campaña 'Quién Pierde?' porque son los mismos alumnos quienes quieren participar y son quienes van a cambiar su rol dentro del sistema de tránsito ya que pasarán a ser conductores”. A su tiempo, Jorge Ghiano puntualizó que “hace siete años que venimos trabajando junto con la Municipalidad. Celebramos ser la primera entidad educativa de la ciudad en sumarnos a la campaña 'Quién Pierde?' porque estamos comprometidos con el buen manejo. Entendemos que esos hábitos y costumbres deben tener su inicio en la escuela, en nuestros jòvenes”. Finalmente, Adriana Marín manifestó que “nuestro compromiso es que los chicos y las chicas aprendan en la escuela, lo repliquen en sus casas y con sus padres pongan en práctica lo visto. 'Quién Pierde?' es un compromiso que debemos asumir como comunidad porque todos tenemos amigos, familiares, vecinos que sufrieron algún tipo de accidente, sobre todo, por no usar casco. Entonces, la pregunta tiene su respuesta en que perdemos todos si no respetamos las normas de tránsito”. La directora indicó que en una de las materias que se dictan en quinto año “denominada OCL -Orientación en Contextos Laborales, dictada por Cristina Beldoménico- desarrollan toda la capacitación del programa Mi Primera Licencia de Conducir con charlas, cursos de RCP para poder obtener sus licencias de conducir”.