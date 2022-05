La EPE sortea 50 premios de 5.000 pesos por bimestre

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) sorteará a partir de mayo 50 premios bimestrales de $ 5.000, entre aquellos usuarios que estén adheridos a la factura digital de la distribuidora eléctrica. Para adherirse a la factura digital hay que ingresar a la oficina virtual de la EPE, www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual y tildar la casilla correspondiente.

Podrán participar del sorteo online, aquellos usuarios residenciales, jubilados, con tarifa social, que estén adheridos a la factura digital y se encuentren con suministro de energía eléctrica activo el día previo a la realización del sorteo.

No estarán habilitados aquellas personas que tengan vinculación directa en la organización de la promoción y personal de la empresa.

Cada uno de los ganadores recibirá un beneficio de $5.000 en su próxima factura. El primer sorteo se realizará el 16 de mayo con los usuarios que ya están adheridos. Los premios no podrán ser cambiados por dinero en efectivo ni otros bienes o servicios, ni acreditados en otras cuentas o suministros que no sean los de los ganadores. Los beneficiados serán comunicados a través del correo electrónico indicado para recibir la factura digital, así como el correo dejado como usuario de la Oficina Virtual, si los mismos fueran diferentes. Además se publicarán los ganadores en las distintas plataformas de comunicación que tiene la EPE.