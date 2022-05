Dengue: ya son 17 los infectados en la ciudad

Más allá de que estamos cerca del invierno, a menos de un mes, las temperaturas actuales son propicias para el desarrollo de los mosquitos. Los 23ºC/25ºC de temperatura que se vienen registrando en Rafaela en los últimos días, más el alto porcentaje de humedad, han generado una aparición más importante de los mosquitos, al igual que los grillos, en relación a semanas anteriores. Y a medida que el mosquito crece en su reproducción, también se van registrando más casos de dengue en la ciudad. En este sentido, la infectóloga Sandra Cappello, en diálogo con Radio Rafaela, dio a conocer que son 17 los casos de dengue registrados, desde fines de febrero a esta parte, en nuestro medio. Al mismo tiempo, la doctora expresó que "hay muchos casos más seguramente en la ciudad, ya que sabemos que el 80% de las personas con dengue son asintomáticas. Además, la gente no está realizando consultas". En tanto, la especialista agregó que "lo que tienen en común todas las personas que consultaron es que se sentían muy mal, y esos son los casos que estamos diagnosticando. Los leves no los estamos diagnosticando porque no se acercan al sistema de salud". Por último, Cappello acotó que "siempre vamos a tener dengue mientras haya mosquitos, por lo que tenemos que evitar la proliferación".