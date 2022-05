Hay 6 casos activos

En su habitual reporte semanal, este martes la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud dio a conocer que son 6 los casos activos de coronavirus en Rafaela y 11 los vecinos aislados hasta el día de la fecha, para un total de 24.861 infectados en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, los recuperados treparon a 24.511 y los decesos, desde hace un tiempo bastante prolongado, se mantienen en 344. En tanto, no se registran pacientes Covid-19 positivos internados en el Hospital "Jaime Ferré".

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó el lunes 469 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino. De esta forma, el total de afectados desde marzo del 2020 ascienden a 739.370. De esos nuevos casos, 237 pertenecen a Rosario y 41 a la ciudad de Santa Fe. Además, se notificaron solo dos fallecimientos esta semana, que hacen a un total de 9.218 desde el inicio de la pandemia.



SEGUIR CON

LOS CUIDADOS

En el reporte semanal de covid, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en los últimos siete días, hubo un crecimiento del 54% con respecto a la semana anterior, de casos de coronavirus en el país, al confirmarse 17.646 nuevos casos en el país, además de 76 decesos por la pandemia en el mismo período. Por otro lado, se indicó que eran 295 las personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El pasado 1 de mayo, la cartera sanitaria había consignado 11.433 contagios y 111 fallecidos en la semana precedente. Con los números difundidos este domingo, ascendía a 9.101.319 la cantidad de casos positivos de Covid-19 desde que se inició el brote en la Argentina, y a 128.729 los decesos.

En este contexto, especialistas como Andrea Uboldi, ex ministro de Salud de la provincia y actual asesora, aseguran que no hay que relajarse y que esto es un "llamado de atención de que este virus no desapareció, sino que se está incorporando a las enfermedades respiratorias de la época". Por lo tanto, afirman que necesitan seguir evaluando, y que "hay un número muy alto de personas que no han recibido la tercera dosis o la primera de refuerzo, y sabemos que tenerlas cambia completamente la posibilidad de tener una enfermedad leve a moderada". Además, explicó que existe una percepción real de lo que pasa y una social, "que está vinculada a lo que escuchamos, lo que vemos en las redes" y que en este momento el esfuerzo mayor está en lo personal, "seguir con los cuidados y el uso del barbijo en los espacios cerrados y completar el esquema de vacunación".