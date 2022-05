Adelantarán a junio la suba del salario mínimo

El gobierno decidió adelantar a junio el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que pasará a partir de ese mes a $ 45.540, según una resolución del ministerio de trabajo. El anunció lo realizó esta noche el ministerio de Economía, en una virtual respuesta a la iniciativa del sector kirchnerista de legisladores del Frente de Todos, encabezados por el diputado Máximo Kirchner.

El diputado junto había presentado, junto a legisladores de la rama sindical y de los movimientos sociales, un proyecto de ley por el cual se propuso adelantar a julio los aumentos del SMVM.

En la última reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, realizada en marzo pasado se había dispuesto un aumento del 45% del SMVM en cuatro tramos y llegaba en diciembre próximo a los $47.850.

Según informó el ministerio de Economía a partir del primero de junio ese valor pasará a $45.540 para trabajadores mensualizados y $227.70 el de la hora para trabajadores jornalizados.

A partir de agosto subirá a $47.850 para trabajadores mensualizados y $239.30 el valor de la hora para trabajadores jornalizados. Este último valor entrará así en vigencia cinco meses antes de lo que disponía la resolución del Consejo Nacional del Empleo de marzo último.

El Ministerio de Trabajo tomó la medida sin convocar al organismo para adelantar los valores que se habían decidido en marzo pasado. Según informó el Palacio de Hacienda, los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo quedan de la siguiente manera: $ 12.650 y $ 21.083, a partir de Junio de y en $ 13.292 y $ 22.153, respectivamente, a partir de agosto de 2022.

Como parte de la actualización del SMVM, también habrá mejoras en los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, Acompañar y Seguro de Desempleo. Tras la presión del sector kirchnerista al gobierno, además de la iniciativa del diputado Máximo Kirchner, el Frente de Todos en el Senado anunció la presentación de un proyecto para crear una moratoria previsional.

Ambas iniciativas parlamentarias pueden llegar a comprometer las metas de déficit fiscal que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional.



EN MARZO, SUBAS SALARIALES

LE GANARON A LA INFLACIÓN

Los salarios subieron en marzo un 7,4%, respecto de febrero y acumularon un aumento del 55,8% en los últimos doce meses, por encima de la medición de la inflación, por el impacto de las últimas negociaciones paritarias. En el primer trimestre del año el nivel de mejora promedio de las remuneraciones se situó en el 14,9%, por debajo de la evolución del costo de vida del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese período del 16,1%.

En los últimos doce meses la mejora de los salarios del sector público fue del 63,8 y en el privado registrado del 56,4%, ambos por encima de la inflación interanual del IPC del 55,1% en marzo pasado. Si se miden los salarios del sector registrado, tanto público como privado, en marzo mejoraron en promedio un 7,8% y en los últimos doce meses un 59,1%.

En cambio el sector informal de la economía pierde en todas las mediciones contra la inflación ya que en marzo mejoraron un 5,6%, en el primer trimestre un 10,7% y en los últimos doce meses un 41,6%, todos por debajo de la evolución de los precios minoristas.

Según la evolución por sector en marzo únicamente los salarios del sector público le ganaron a la inflación ya que mejoraron un 12,1%, mientras que el sector privado subió un 5,4 y el informal un 5,6, ambos por debajo del 6,7 del alza del costo de vida.

No obstante la mejora nominal de marzo frente a la inflación no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años, ya que pierden entre un 2 y 3% en los dos últimos años casi un 20% en los cuatro del gobierno anterior.

Por la elevada inflación el salario de los argentinos medido en dólares se derrumbó 40% en los últimos seis años, según un informe elaborado por la Universidad Austral y Romano Group.

El estudio mostró que el salario, registrado en el RIPTE y dividido por el dólar oficial, se redujo desde los US$ 1.600 hasta los US$ 955 entre el pico de 2015 y fines de 2021.

En marzo pasado entraron en vigencia la primer cuota de los acuerdos paritarios en los gremios de gastronómicos del 16,2%, transporte 14,7%, Químicos 13,5%, alimentación 12% y comercio 10%.

También mejoraron en el tercer mes del año los salarios en el sector de seguridad privada de un 9,2%, construcción 8,2%, textiles 7,4%, todos por encima de la inflación.

Los salarios del gremio de la sanidad igualaron en marzo el crecimiento inflacionario del 6,7%,.

En cambio el sindicato de trabajadores de la madera mejoró sus sueldos un 6%, calzado 5,1%, carne 5%, metalúrgicos 5% y encargados de edificio 2,3%, todos por debajo de la inflación de marzo.