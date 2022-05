Atlético: sigue la danza de nombres, pero no hay definición sobre el director técnico

Luego del alejamiento de Rubén Darío Forestello, en una decisión consensuada tras una nueva derrota de Atlético -la primera como local- frente a Quilmes, la dirigencia está abocada a la búsqueda de su reemplazante.

Mientras se realizan algunos contactos, el plantel entrenó ayer en el predio del autódromo a las órdenes del técnico interino Gonzalo Del Bono, quien ya había asumido esa responsabilidad al frente de los profesionales de la "Crema".

De hecho, el goleador histórico del "Celeste" estará en el banco en el próximo compromiso, en una nueva visita a la provincia de Mendoza, cuando el equipo rafaelino enfrente a Independiente Rivadavia.

Ese partido se anuncia para el domingo a partir de las 17:00, con el arbitraje de Nelson Sosa, quien será asistido por Hernán Vallejos y Daniel Zamora, en tanto que el cuarto árbitro será César Ceballos.

Para afrontar ese compromiso Del Bono introduciría algunas modificaciones respecto de la alineación que saltó al campo de juego en la última presentación ante el "Cervecero" en barrio Alberdi, siendo una de las novedades el regreso del volante uruguayo Emiliano Romero.

Como ya quedó expuesto, por ahora no hay definiciones sobre el entrenador, pero se estima que el tema se resolverá en breve.

Sobre el particular trascendió que no surgieron novedades por el lado de Iván Juárez, un futbolista plenamente identificado con la entidad, pero sí hubo un encuentro con Gustavo Coleoni, que se perfila como uno de los candidatos a suceder al "Yagui".

El cordobés tuvo un interesante rodaje en Primera División y sería una de las buenas opciones para desembarcar en barrio Alberdi.

También pudo saberse que la intención de los dirigentes es mantener una charla con Carlos Trullet, recordado por ser el orientador del equipo que ascendió al cabo de una excepcional campaña y que dejó un excelente recuerdo.

No obstante, en las últimas horas tomó fuerza el nombre de Ezequiel Medrán, de pasado como arquero en la institución y que sería del agrado de algunos referentes del fútbol "cremoso".



LUNA AL BETIS

Pedro Iranzo, columnista del prestigioso medio deportivo "AS" de España, firma una columna titulada "Álex Luna, el fichaje tapado del Betis para la próxima temporada", en referencia al futbolista que vistió la casaca de Atlético.

Más adelante detalle: "Según ha podido saber AS, un grupo empresario español ha comprado los derechos del futbolista argentino y lo llevará al club verdiblanco el próximo mes de junio".

Luego destaca: "El delantero argentino de 18 años llegará al campeón de Copa del Rey el próximo mes de junio después de que un grupo empresario español comprara sus derechos y haya decidido que recale en el equipo verdiblanco".

"El nombre de Álex Luna salió a la palestra en 2020 cuando el jugador tenía 16 años y empezaba a destacar en Atlético Rafaela. Ya entonces AS informó que estaban tras el jugador equipos como Barcelona, Roma, PSG, Juventus, United, City, Boca, River y Sevilla, especialmente doloroso para estos últimos por su rivalidad con el Betis. Toda una guerra en Europa por uno de los jugadores más prometedores de Argentina y que se han llevado los verdiblancos", agrega el informe.

Otro párrafo expresa: "El delantero de Rafaela, representado por Martín Sendoa, debutó a finales de 2020 con el primer equipo de la Crema dando una asistencia en la victoria ante Tigre. En 2021 sumó un nuevo gol y jugó un total de 1.083 minutos. Este año ha disputado 27 minutos con Atlético Rafaela en la derrota ante Almirante Brown el pasado 1 de marzo".

A continuación señala: "Luna mostró en declaraciones en exclusiva a AS en 2020 su deseo de jugar en Europa: Siento mucha ilusión y alegría porque todo mi esfuerzo es para cumplir mis sueños. Me gustaría jugar en Europa. Es un salto para mí y para mi carrera. Iría a cualquier equipo. Admiro al Barcelona, Atlético y Real Madrid".

Finalmente, la publicación consigna: "El futbolista, un regateador nato que admira a Neymar, se dejaba querer entonces por el Atlético de Madrid ante la opción de ser entrenado por Simeone: El Cholo es muy buen técnico, quién le diría que no. Me encantaría que me dirigiera él".