Guzmán dijo que hay que construir "sentido común"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió ayer que tomar medidas de corto plazo "terminan generando crisis", y consideró necesario tener "sentido común sobre qué cosas funcionan y cuáles no" en el país. "Hacer cosas que tienen un foco cortoplacista terminan generando crisis. Eso es lo que buscamos evitar", sostuvo el funcionario en un nuevo encuentro con empresarios, esta vez de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

En ese marco, evaluó: "Algo que en la Argentina ha sido muy difícil de construir pero que debemos construir -y que hoy en día forma parte de las acciones de Gobierno- es un sentido común sobre qué cosas funcionan y cuáles no. Entonces, guarda con salirnos de un espacio de sentido común, ya sea de un lado o de otro".

Guzmán participó este martes del foro AmCham Summit 2022 y, entre otros temas, se refirió a la inflación: "Ha estado presente en la mayor parte de la historia reciente argentina y tiene que ver con un conjunto de factores que hacen que la economía se comporte de una forma bien intranquila. Inquieta, y no en el buen sentido".

En ese sentido, consideró: "Para atacar la inflación hay que atacar las múltiples causas que la generan. Y esto se hace en primer lugar con un programa económico consistente y luego al conectar el corto plazo con el mediano plazo".

En cuanto a la situación fiscal del país, el ministro afirmó que "hay que actuar con seriedad", tras lo cual indicó: "¿Debe la Argentina ordenar sus cuentas públicas? Sí, debe hacerlo. Sino, siempre vamos a tener problemas de deuda o de una moneda débil.

¿Es posible llegar a una situación de equilibrio fiscal en un año? Bueno, salvo que haya un shock de buena suerte, esto no sería posible porque implicaría desestabilizar la recuperación".

Sobre la política monetaria, expresó: "Debe ser consistente. Por mucho tiempo se han dado situaciones en donde sistemáticamente el Banco Central financia al Tesoro. Y en una economía bimonetaria como la llamamos en la Argentina eso es un problema. Por eso es tan importante que esto se vaya a reduciendo de manera factible. Y junto a ello una estructura de tasas de interés reales que alienten la demanda por activos en nuestra propia moneda". "Hay poca confianza en la moneda local y muchas decisiones o transacciones se toman en moneda extranjera. Hay que ir construyendo confianza", agregó.

Para Guzmán: "Lo que hace falta es anclar más las expectativas. La construcción de confianza es fundamental y aquí no hay cuentos. Es ver para creer. Demasiadas veces se han dicho cosas grandilocuentes que no han terminado funcionando y hoy estamos en tiempos de ver para creer. Y para ver hay que hacer".



"LOS DÓLARES PARA IMPORTAR VAN A ESTAR "

También en el marco del foro AmCham Summit 2022, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que los dólares para la importación "van a estar disponibles", por lo cual garantizó que no faltarán insumos para la producción. "No va a faltar ningún insumo para producir. Hubo un incremento fuerte de importaciones en una economía que crece y se registraron algunos inconvenientes. Pero los dólares de la importación van a estar disponibles", enfatizó el funcionario.



MASSA: "NO SOY PRESIDENCIABLE"

Durante la AmCham Summit 2022, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, afirmó que no es "presidenciable" para el año que viene, y señaló que el Frente de Todos tiene "una disputa de programa" y no de liderazgo. A la vez, explicó que se pasó 20 años de su vida poniéndose "objetivos hacia delante" que no le permitieron "disfrutar de lo que hacía" por "estar pendiente" de su carrera política.

El líder del Frente Renovador agregó que no tiene el 2023 en la cabeza "porque este año, que no es electoral, debería tener a toda la dirigencia política, empresaria y sindical, eligiendo 10 temas para encarar políticas de Estado".