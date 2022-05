Las jubilaciones y pensiones suben 15% a partir de junio

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales atadas a la fórmula de movilidad previsional aumentarán un 15% a partir de junio, lo que llevará el haber mínimo a $ 37.524,96 y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a $ 7.332, informó este martes la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De esta forma, en el primer semestre del año todas las prestaciones acumularán un incremento del 29,12% que alcanzará a más de 7,2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados y más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes.

"A partir de la fórmula de movilidad que cada tres meses actualiza los haberes, las jubiladas y jubilados van a tener un aumento del 15 por ciento, siendo este el mayor aumento desde que la fórmula de movilidad está vigente", dijo la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, en un comunicado. La funcionaria había adelantado la medida en el marco de un encuentro con adultos mayores en la sede central del organismo.

"Con este aumento el incremento interanual en junio será del 63 por ciento", agregó la funcionaria. El incremento del 15% es ampliamente superior (5,2 puntos porcentuales) al que se hubiese otorgado en caso de aplicar la fórmula anterior (9,8 por ciento).

En los 18 meses posteriores a su aplicación, la nueva fórmula de movilidad otorgó incrementos por 17,7 puntos porcentuales por encima de los que hubiese dado la fórmula anterior (97,1 por ciento vs. 79,4 por ciento).

Con este aumento, el haber mínimo a partir de junio ascenderá a $37.524,96 pesos, cuando en diciembre de 2019 era de 14.068 pesos (167 por ciento de incremento total).

Al mismo tiempo, a esta movilidad se suman otras medidas que afectaron de forma directa en los ingresos de este universo:

• El bono de $6.000 que se otorgó en abril para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo tuvo un impacto en un total de 4,58 millones de personas.

• El bono de $12.000 que se comenzó a pagar este mes para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos alcanza a 6,1 millones de personas.



PROYECTO

Ante la finalización, el 23 de julio, de la moratoria vigente para mujeres, y el difícil acceso de la moratoria para varones, senadores del Frente para la Victoria presentaron el pasado viernes un proyecto de ley de “pago de deuda previsional” para que tanto varones como mujeres puedan completar los 30 años de aportes y acceder a la jubilación.

Con los meses y años “comprados” para completar los 30 años se accede a la jubilación, pero no modifican el cálculo del haber jubilatorio que dependerá de los años efectivamente aportados, con la garantía del haber mínimo.

Así, por ejemplo, una persona en edad de jubilarse, con 5 años de aportes debería “comprar” 25 años. Se jubilaría con la mínima y le descontarán la deuda por esos 25 años del haber. Pero si tuviera 25 años de aportes efectivos y acaba de cumplir la edad jubilatoria con buenos sueldos, se jubilaría con un haber superior a la mínima, proporcional a los 25 años aportados y los 5 años “comprados” servirían para completar los 30 años de servicios y no modifican el haber resultante de esos 25 años. También la deuda resultante se deducirá del haber jubilatorio.

De este modo, el proyecto de ley permite “comprar” meses sin aportes. Cada mes tiene un valor de $ 3.187, que se ajusta trimestralmente por la movilidad. Es un valor mucho más alto que el que surge de las actuales moratorias. Cada año “comprado”, equivale a $ 38.244 a valores actuales.