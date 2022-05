Piden ampliar la prohibición de los giros a la izquierda y en “U”

Mediante un comunicado de prensa el edil radical considera que “los fuertes impactos negativos de la congestión vehicular que se produce en Rafaela, sobre todo en las arterias principales de avenidas y bulevares muy transitados, y en particular en horarios pico, conllevan consecuencias graves, tanto inmediatas como a largo plazo, reconoce Viotti, y manifiesta que “esto exige poner más esfuerzos sobre el tema, mediante el diseño de políticas y medidas apropiadas”.



El tránsito en Rafaela representa una verdadera preocupación para los vecinos y también para el Gobierno Municipal, expresa la nota y en ese sentido indica: “sabemos que no es sencillo encontrar las soluciones pero todo señala que debemos implementar un conjunto de acciones sobre el tránsito a fin de racionalizar el uso de las vías públicas. Estuvimos recorriendo las avenidas y bulevares y charlando con la gente para también conocer su opinión sobre este problema y todos nos manifestaron su preocupación por la cantidad de accidentes que se producen y que pareciera no tener una solución a corto plazo”.



Más adelante, especifica, “que en los datos sobre los que se fundamenta el proyecto se alega que el parque automotor en nuestra ciudad aumentó de 61.581 unidades en 2010, a 92.353 unidades en 2019, según las propias estadísticas municipales. Y que la prohibición de los giros a la izquierda se basa en un hecho habitual y crítico que se da en las maniobras que hay que realizar para esquivar a los vehículos detenidos en el medio de una avenida cuando se pretende doblar a la izquierda y que pueden derivar en situaciones peligrosas y, en muchas oportunidades, terminan en accidentes de tránsito de todo tipo”.



“Por su parte, el Código Municipal de Tránsito en el inciso d del artículo 37, establece la prohibición de giro a la izquierda, salvo señal que lo permita, pero sólo en vías semaforizadas. Por lo que vemos necesario ampliar la prohibición de giro a la izquierda y giros en U, en todas las avenidas y bulevares de doble sentido de circulación”, pone de manifiesto el concejal de la oposición.



Al cierre, Viotti, reconoce que “el control de la congestión forma parte de la elaboración de una visión estratégica de largo plazo del desarrollo de nuestra ciudad, de modo tal que nos permita cuidar la vida de cada uno de los ciudadanos movilizando seguros por Rafaela. Para esto el trabajo debe de ser continuo y permanente, para eso nos centramos en aportar soluciones eficaces al grave problema del tránsito en la ciudad”.





LA ORDENANZA

Además en los considerandos del proyecto se contempla que “se requiere de un plazo adecuado para la implementación efectiva de dicha medida”.



Por todo lo expuesto la iniciativa propone, en su artículo 1°, incorporar el Inciso f) al Art. 36º) del Código Municipal De Tránsito de la Ciudad De Rafaela, el quedará redactado de la siguiente manera:



“f) Queda prohibido girar a la izquierda para salir de una avenida o boulevard de doble sentido de circulación a excepción de las intersecciones que estén dotadas de semáforos con habilitación lumínica de giro u otro dispositivo de seguridad aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito o el que lo reemplace en el futuro. Se prohíbe también el giro en “U” destinado a tomar el sentido opuesto de marcha en la misma avenida o boulevard”.



Simultáneamente, por el artículo 2°, se deroga el Inciso d) del Art. 37º) del Código Municipal De Tránsito de la Ciudad De Rafaela, que lo habilita



Finalmente en su tercer artículo (Disposiciones transitorias) se determina que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá, en un plazo no mayor a 12 meses desde la promulgación de la presente Ordenanza, disponer las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 1º