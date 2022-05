Declararán a Víctor Fux “Rafaelino Distinguido”

Por iniciativa de la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy y el edil del Frente Progresista Cívico y Social Lisandro Mársico, en la sesión de mañana, jueves, se aprobará el Proyecto de Declaración que lo distingue.



Tras el acuerdo legislativo se realizará la entrega formal del documento que lo reconoce en un acto en el que no faltará emotividad y en el que el homenajeado estará acompañados de familiares, amigos y afectos.



A la hora de describir la aquilatada trayectoria de Víctor Hugo Fux, en los considerandos del proyecto se menciona:



Que es oriundo de nuestra ciudad, Rafaela, donde cursó sus estudios primarios y secundarios”.



Que se inicia en el periodismo el 21 de diciembre de 1970 en el programa "Deportes en Relieve", que se emitía por LT28 Radio Rafaela, con la dirección de Leonelo Bellezze (su "maestro" en la profesión).



Que su primera experiencia en un medio escrito la realizó en Diario Castellanos (entre marzo de 1971 y abril de 1974), para incorporarse el 2 de mayo de 1974 a Diario La Opinión, medio en el cuál continúa desempeñándose como colaborador en diferentes secciones.



Que en televisión, junto a Edgardo Peretti compartió la conducción de "Deportivamente Hablando" en Rafaela Canal 2 y además tuvo una breve incursión en Multi Cable.



Que en la prensa gráfica fue corresponsal durante 12 años (1989 a 2001) del diario Clarín en la Sección Deportes y también escribió para las revistas Corsa y Hombres & Máquinas.



Que trabajó en varias emisoras locales de FM, siempre con sus propios espacios deportivos. Tuvo la oportunidad de seguir las campañas de los equipos rafaelinos y del seleccionado liguista en los Torneos Regionales, del Interior y la Copa Adrián Béccar Varela. Después, el ascenso de Atlético a la Primera B Nacional y a Primera División.



Que entre otros eventos internacionales, siempre acreditado por La Opinión, asistió al Campeonato Mundial de fútbol disputado en Argentina en 1978; a varios Grandes Premios de Argentina y de Brasil de Fórmula 1, Campeonato Mundial de MotoGP y Súper Bike, Rally Mundial, Campeonatos Argentinos y Liga Nacional de Básquetbol, Juegos Odesur y cinco ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, siendo el único argentino en la Sala de Prensa.



Que entrevistó a grandes protagonistas de nuestro deporte, como Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Diego Armando Maradona, Roberto De Vicenzo y Carlos Reutemann, este último, con el que mantuvo una excelente relación desde su inicio en el automovilismo, además, como Gobernador de la Provincia de Santa Fe.



Que es autor de los libros "500 Millas: una pasión que cumple 80 años", en el año 2006 y "300 Indy: historia de una epopeya", en 2021.



Que ocupó en dos períodos el cargo de presidente del Círculo de la Prensa de Rafaela y además fue integrante de la comisión directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe.



Que Víctor Hugo Fux con 51 años en el periodismo, se ha transformado en un referente, no solo para aquellos que comienzan a abrazar esta profesión, sino para los que hace varios años vienen desarrollándose; sus conocimientos y su experiencia en los medios radiales, televisivos y gráficos se amalgaman con su plena dedicación y permanente esfuerzo, por

lo cual, no solo ha logrado el reconocimiento y respeto de quienes siguen sus crónicas, sino de sus propios colegas.



Que el Sr. Fux conforma en estos días un claro ejemplo de convincente trayectoria profesional, con una completa y diáfana entrega al ejercicio del periodismo.



Que surgido de la gráfica, cuenta en su historial el haber sido pionero de la profesión en la radio y en la televisión de nuestra ciudad.



Que hombre de firmes convicciones y acciones que reflejan esa postura, a lo largo de medio siglo ha ganado con justicia un sitial que no le impide continuar en su loable actitud de sencillez y humildad.



Que hoy, más que el Concejo Municipal de la ciudad, quien destaca al este Ciudadano es la propia historia del periodismo rafaelino.