Por ahora no hay paro de colectivos

Tras la audiencia en el Ministerio de Transporte de la Nación para destrabar el conflicto, el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que acataron la conciliación laboral obligatoria, por lo que no concretarán el paro de 72 horas que estaba previsto a partir de este martes.

Desde el gremio, indicaron que una vez finalizado el período de prórroga dispuesto que es de 5 días, de no haber un acuerdo salarial, retomarán las medidas de fuerza.

Por la tanto, el servicio de transporte interurbano continuará funcionando con normalidad en toda la región. La protesta alcanzaba el servicio de corta y medida distancia, por lo que no circularían los micros que comunican a Rafaela con Sunchales, Ramona, Ceres, Esperanza, Santa Fe y Rosario entre otras localidades.

En este sentido, el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor señaló en el comunicado que "una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior, pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal". "Por ello, ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los Trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media Distancia del Interior del País, una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca porque el salario no se negocia", plantea el documento que lleva la firma del secretario General de la UTA, Roberto Fernández.