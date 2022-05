El combustible diésel es más caro que la nafta

Primero fueron las petroleras privadas Shell y Axion las que modificaron los precios de sus combustibles, el domingo, mientras que apenas 24 horas después, la estatal YPF, decidió corregir sus pizarras con un aumento del 10% en promedio con el que se desayunaron todos los consumidores de la Argentina.

Desde luego, que el impacto en los precios no es el mismo según la provincia donde se aplique, aunque el malestar de los usuarios finales por tener que desembolsar más pesos por el litro de combustible fue homogéneo en todo el territorio nacional.

YPF emitió un comunicado donde informa los porcentajes de aumento: 9,5% para la nafta súper; 9,9% para el gasoil común; 11,5% en la nafta Premium y 13,9% para el diésel Premium.

En Rafaela, la sorpresa es que el gasoil premium de la petrolera estatal cuesta más que la nafta premium, en tiempos donde el primero de los productos escasea. Así, el nuevo precio del litro de nafta súper ahora es de $ 132,50 (antes $ 119,40); el de nafta premium Infinia es de $ 161,80 (antes $ 143,20); el diésel Ultra es de $ 126,20 (antes $ 112,20) y finalmente el diésel Infinia es de $ 163,20 (antes $ 140,10).

No es la única ciudad en la que sucede. La cuestión de los cupos de venta se nota también en la bonaerense de Olavarría donde se da el fenómeno que la nafta sea más barata que el diésel. Mientras que el litro de la nafta súper se consigue a $ 137,1 y la Infinia a $ 167,1 el diésel Infinia marcó, $ 171,3 por litro.

En Paraná, Entre Ríos, los consumidores ya sienten el aumento a la hora de pagar por los nuevos precios. La nafta súper a $128,90, la Infinia se fue a $157,10 el diésel 500 a $122 y el Premium a 162,40$.

En las rutas, largas filas de camiones en estaciones de servicio componen una fotografía actual. Cuando los camioneros encuentran una estación con gasoil, se detienen sin importar el tiempo que deben esperar. Es que en muchas ciudades no hay.

La disparidad de precios en distintas regiones de la Argentina es una realidad. En la Ciudad de Buenos Aires, las estaciones de servicio expenden nafta súper a $ 120,30 por litro. Sin embargo en otras localidades del país como en la ciudad de La Rioja, el mismo litro de nafta súper se consigue a un precio mayor, a $125,9. Mientras que en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el mismo combustible cotizó en 136, 80.

En la ciudad de Mendoza el litro de la súper se elevó hasta $123 redondos y en la ciudad de San Juan no se consigue a menos de $131, 40. En la provincia de San Luis la actualización llevó el precio hasta los $128,7 mientras que en Catamarca las pizarras electrónicas mostraban un precio de venta de $130,20.

Si se observan otros productos como el litro de nafta Infinia las variaciones son mayores. Si tomamos los mismos ejemplos provinciales se anota que, en la CABA, la Infinia subió hasta los $147,3; en La Rioja es más costosa $155,30. Y, en Puerto Iguazú, marcó, el número más alto de la jornada: $167 el litro.

En la ciudad de Mendoza, la Infinia no se consigue a menos de $150,40 y en la ciudad de San Juan hay que pagar hasta, $ 162,50 y en la ciudad de San Luis y de Catamarca, los estacioneros coincidieron en anotar, $160,7 por litro.