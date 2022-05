TC en Rafaela: se ponen a la venta las entradas

El Turismo Carretera disputará su sexta fecha de la temporada 2022 los días 28 y 29 de mayo en el autódromo Ciudad de Rafaela, y la expectativa de los fanáticos empieza a crecer con el correr de los días.

En los días previos, y tal como se anunció en la edición de la víspera, se llevarán adelante diferentes eventos para desembocar, luego, en la competición del TC en el mítico óvalo rafaelino.

Mientras se espera por el comunicado oficial de Atlético de Rafaela, se supo que en esta semana comenzaría la venta de las diferentes entradas, las cuales rondarían los $3000 para socios de la Crema.

En relación a la gran expectativa que se generó en el ambiente automovilístico, el presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético, Adrián Sanmartino, le comentó a SoloTC: “La provincia de Santa Fe quiere impulsar el turismo en todas las ciudades. En Rafaela no tenemos ríos ni montañas, pero sí tenemos mucha historia y tradición automovilística. Entonces le propusimos al gobierno local extender una semana los festejos por la llegada del TC”.

El dirigente agregó que “arrancamos el sábado 21 con una carrera de Baquets. Queremos imitar el circuito que se hizo en una carrera disputada hace 100 años atrás. El domingo haremos carreras de regularidad en el Óvalo y el circuito chico. Lunes y martes planeamos charlas de educación vial y cursos de manejo de frenado con ABS. El miércoles 25, que es feriado, una muestra estática con autos de categorías nacionales y zonales en la plaza principal de Rafaela”.

El plato fuerte obviamente será la llegada del Turismo Carretera. Para eso ya tenemos todo alistado en el autódromo”, expresó Sanmartino. A su vez, le adelantó a SoloTC que en los próximos días se pondrán a la venta las entradas anticipadas para presenciar la fecha de la “máxima” y el TC Pista.

“Creemos que esta semana estarán a la venta las anticipadas, todavía no tenemos definidos los valores para cada sector. Vamos a utilizar toda la red de los locales Megatone que tiene sucursales en distintos puntos del país. Todavía no llegamos a armar una plataforma digital para vender entradas vía web”, cerró.