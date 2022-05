Título vacante y repetición de la pelea

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió dejar vacante el título internacional de peso Crucero que disputaron el argentino Yamil Peralta y el canadiense Ryan Rozicki, después del error de los jueces en la definición de las tarjetas.

Además, el CMB ordenó la realización de una revancha entre los mismos boxeadores, de acuerdo a un comunicado oficial de la entidad que lleva la firma de su presidente Mauricio Sulaimán Saldívar.

Incluso la entidad que rige parte del boxeo a nivel mundial, indicó que se conformó un trabajo de oficiales para revisar la pelea, que los jueces del combate le dieron ganado al canadiense, y se señaló que el ganador había sido el argentino.

"El CMB objeta fuertemente que con todo el tiempo que hubo de los oficiales de ring, se hayan seleccionado a cuatro locales. El CMB decidió seguir sancionando el evento, para no afectar a la promoción ni a los peleadores", explicó de manera oficial.

En las tarjetas, en fallo dividido, un juez dio ganador a Peralta, pero los otros dos al canadiense, uno por cuatro puntos, algo que indignó al rincón del argentino.

El CMB explicó que recibió el informe oficial del supervisor del evento "en el que confirma que lamentablemente fue una decisión equivocada".

"Por lo tanto el campeonato internacional de peso crucero del CMB sigue vacante y se ordenará una revancha inmediata con la condición de que un panel totalmente neutral (ni de Canadá ni de Argentina) oficie la revancha", se puntualizó.

Pero además, el CMB fue más allá y señaló que el Comité de Calificaciones "no considerará el resultado en su evaluación para el ranking oficial del mes de mayo".

"El CMB desea reconocer la gran pelea realizada por Yamil Peralta, así como el gran esfuerzo de Ryan Rozicki. La deportividad mostrada por ambos bandos, especialmente la magnífica acción de humildad de Rozicki, al levantar la mano de Peralta tras el anuncio del resultado, confirma que el boxeo es un gran deporte, exaltando el honor y subrayando el juego limpio. Estamos comprometidos con la seguridad, pero también con la equidad", finalizó.



DERROTA DE CANELO

El boxeo tuvo una nueva noche mágica y apasionante en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Allí, contra todos los pronósticos, Saúl "Canelo" Álvarez cayó frente a Dmitry Bivol, quien de esta manera retuvo el título del peso semipesado de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

La victoria del ruso contra el mexicano significó un verdadero batacazo para el ambiente de este deporte, ya que el azteca era el claro favorito en las apuestas en la previa a la pelea. A puro corazón y adrenalina, el europeo sacó a relucir toda su potencia física y se impuso así con lo justo por el fallo unánime en las tarjetas de los jueces: 115-113.

La noche en Las Vegas tuvo un combate de ida y vuelta entre ambos, aunque Bivol prevaleció durante buena parte de la disputa. De esta forma, no solamente permanece con la corona sino que también extiende su invicto como profesional: ganó las 20 peleas en las que participó en el alto nivel, 11 de ellas por nocaut.

Por otro lado, la caída de Canelo Álvarez era inesperada porque es considerado el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Tras esta derrota, su récord quedó en 57 victorias (39 por KO), 2 empates y 2 caídas. De hecho, el mexicano de 31 años no sucumbía desde 2013, cuando lo batió el estadounidense Floyd Mayweather.