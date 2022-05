PRO quiere diferenciarse de la UCR

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Los principales referentes del PRO volvieron a reunirse ayer para reordenar la estrategia interna y, en ese marco, se dio una discusión por el rol del partido en el Congreso y las diferencias que surgieron en los últimos días con la Unión Cívica Radical.El ex presidente Mauricio Macri, la titular del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se juntaron para almorzar junto a otros referentes del espacio y cumplieron con la cita semanal que vienen entablando desde hace varias semanas.En esta oportunidad, el ex mandatario nacional planteó que el bloque del PRO no puede seguir a la UCR y pidió que se diferencien en algunos temas.El malestar del PRO es con el gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, a quien cuestionan por haber impulsado el rechazo a Javier Milei y, en el marco del Congreso, haber hecho lobby para sacar la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.