Nueva victoria del Atlético femenino

Las ‘Cremosas’ se impusieron 5 a 2 ante Villas Unidas y se mantienen en la cima de las posiciones de la zona C de la Primera C de AFA.

Atlético de Rafaela se impuso por 5 a 2 ante Villas Unidas por el torneo Femenino de la Primera C de AFA. Con esta nueva victoria las chicas ‘Cremosas’ siguen liderando las posiciones de la zona C junto a Talleres de Córdoba, que goleó 6-0 a Sportivo Barracas.

Los tantos del equipo que es conducido por Juan Wabeke, y que marcha invicto en el certamen (4 triunfos y 1 empate), fueron anotados por Emilse Albornós, Eliana López, Claribel Medina, Fiorella Vera y el restante en contra.

El once titular albiceleste tuvo a Cintia Heit; Kiara Villarruel, Natalia Calim, Natalí Pérez y Micaela Moreira; Claribel Medina, Alana Villarruel, Eliana López y Marianela Gauna; Emilse Albornós y Gimena Córdoba.

Ingresaron: Camila Juárez x G. Córdoba, Rocío Albornós x E. Albornós, Aldana Córdoba x N. Calim, Fiorela Vera x N. Pérez, Julieta Rodríguez x C. Medina.

En la próxima fecha, la sexta y previo a quedar libres, Atlético recibirá a Midland. Descansará en la séptima y en la octava deberá visitar a Arsenal y cerrará la primera etapa recibiendo a Sportivo Barracas.