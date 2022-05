Liga Rafaelina: ganaron 9 de Julio, Ferro Dho y Libertad de Sunchales

El último domingo se disputó la segunda fecha del torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina. En dicha ocasión las sedes fueron las canchas del predio Tito Bartomioli, en el Autódromo ciudad de Rafaela, y Argentino de Humberto.

En los juegos principales, 9 de Julio se impuso por 3-0 ante Vila, Libertad de Sunchales hizo lo propio con Argentino de Humberto y Ferro Dho sorprendió a Atlético de Rafaela y lo superó por la mínima.

A continuación, todos los resultados, con los juegos de Primera, Reserva y Sub13.

En el predio ‘Tito’ Bartomioli: Atlético vs Ferro Dho. Primera: 0-1 (Gol: Gimnesa Cecotti). Reserva: 0-1. Sub-13: 1-1.



En Humberto: 9 de Julio vs Argentino de Vila. Primera: 3-0 (Goles: Evangelina de la Cruz, Celeste Verón y Celeste Roldán). Libertad de Sunchales – Argentino de Humberto. Primera 3-0 (Goles: Yazmín Claret, Tiziana López). Reserva: 0-2. Sub-13: Arg. de Humberto 0 vs Dep. Susana 1.



Las Posiciones: Dep. Libertad 6, puntos; Ferro Dho 4; 9 de Julio 4; Atlético de Rafaela 3; Argentino de Vila 0; Argentino Humberto 0.



La próxima fecha (3º): Argentino de Vila vs Argentino de Humberto 1º, Deportivo Libertad vs Ferro Dho, Atlético de Rafaela vs 9 de Julio.