“Para Miguel la política siempre debe tener un plan de gobierno”

Al cumplirse ayer el primer aniversario del fallecimiento del exgobernador santafesino Miguel Lifschitz, a causa de las graves complicaciones en su salud luego de haber contraído coronavirus, ayer se realizaron diferentes acciones para recordarlo en toda la Provincia.

En Rafaela, el joven dirigente socialista, Matías Martínez Sella, expresó: “Es increíble todavía pensar en que un referente como Miguel Lifschitz se fue de una manera tan repentina, tan inesperada, siendo un político joven que hubiese tenido muchos más años políticos por delante. Sin lugar a dudas fue uno de los grandes referentes que tuvo la provincia de Santa Fe, yo diría que tal vez uno de los mejores gobernadores que tuvimos y esto ha sido reconocido por todo el arco político y por la gente”.

En cuanto a los sentimientos personales, Martínez Sella manifestó que “yo tuve el honor de trabajar en su gobierno y en el periodo de gestión 2015-2019 me tocó desempeñarme en el área de Juventudes y desde adentro realmente se percibía esa capacidad de trabajo y esa maquinaria de gestión que era Miguel y que conformaba todo su equipo de gobierno. Es increíble la cantidad de cosas que se hicieron en todos esos años de gestión y que no fueron ni más ni menos que una continuación de los planes de gobierno del FPCyS, desde Hermes Binner, luego con Antonio Bonfatti, hasta Miguel Lifschitz”.

“He aprendido y como dije he tenido el honor de estar dentro de su gobierno, lo cual me ha permitido formarme mucho, conocer más la realidad de Rafaela, la región y tomar contacto con los problemas en busca de las soluciones”, señaló el dirigente socialista.



SU MUERTE, UN CIMBRONAZO

“Matías Martínez Sella, dijo que la partida de Lifschitz fue un gran cimbronazo para todo el FPCyS, para la provincia de Santa Fe y especialmente para el socialismo más puro, y consideró que “era una de las mayores figuras del momento y más allá de no ser el gobernador igual seguía teniendo una preponderancia muy grande y por eso fue un golpe muy duro; sin embargo, no es que eso haya marcado el fin del socialismo o del propio Frente, Miguel ha dejado un camino, un legado. Fue un referente, un líder para todos nosotros y que hoy en cierta manera nos toca a nosotros la difícil tarea de continuar con todo lo que él nos dejó”.

“El panorama político ha cambiado, eso está claro y no se discute. El último sábado realizamos un Congreso Extraordinario del partido socialista, donde modificamos la carta orgánica y eso ha marcado un punto de quiebre en la organización, donde ha quedado firme que el partido sigue en pie, está fuerte y ha quedado un cúmulo muy grande de experiencias, de gestión, de ideas y proyectos”, afirmó Martínez Sella.



LO QUE NOS DEJÓ MIGUEL Y DEBEMOS APLICAR HOY

“Para Miguel la política siempre debe tener un plan de gobierno y eso pareciera poco común hoy; planes de gobierno concretos, porque cuando un gobernador, un presidente, un intendente llega al poder deber tener un plan de gobierno para llevarlo a cabo y saber qué hacer en ese lugar. Hoy vemos que no hay un norte, un camino trazado, pareciera que no hay una proyección a futuro, y eso es grave, es un verdadero problema para la política, para el estado, para la sociedad”.

Miguel Lifschitz tenía 65 años y era una figura política con un alto perfil en la provincia.