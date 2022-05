A un año de su muerte, emotivo y cálido homenaje a Miguel Lifschitz

La Biblioteca Argentina “Dr. Juan Alvarez” de Rosario se convirtió este lunes en un punto de encuentro para recordar al exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz a un año de su muerte, víctima del Covid-19. En el jardín de ingreso, ubicado sobre el Pasaje Alvarez, y en las afueras sobre la Plaza Pringles, se dieron cita sus familiares y amigos, dirigentes de todos los partidos políticos, representantes de entidades intermedias, referentes de distintos ámbitos, colaboradores y funcionarios de sus gestiones como intendente de la ciudad y en la Provincia de Santa Fe, y vecinos que se acercaron a participar del emotivo encuentro.

La institución fue lugar trascendente en su vida porque la conoció con su madre siendo niño, planificó su remodelación cuando fue intendente de la ciudad y plasmó la obra mientras era gobernador. Por eso, se proyectó un video de mayo de 2019, cuando Lifschitz dejó inaugurada la ampliación y renovación del edificio.

En la oportunidad, sus hijos Yasmín, Ana Luz, Federico y Esperanza Lifschitz descubrieron una placa en su memoria. Posteriormente, Ana Luz, siempre acompañada de sus hermanos, leyó una emotiva carta en la que, como hijos, evocaron la vida de su padre.

El homenaje, que estuvo organizado por familia y amigos y amigas, contó con la presencia de la diputada provincial y esposa del exgobernador, Clara García, la ex intendenta de Rosario y hoy diputada nacional, Mónica Fein, y el exgobernador Antonio Bonfatti, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Pablo Farías, y dirigentes de todo el arco político, entre ellos, el intendente Pablo Javkin, además de referentes de entidades intermedias, fuerzas vivas de la ciudad y vecinas y vecinos que se acercaron a participar.

El encuentro finalizó de la mano de un cuarteto de cuerdas integrado por músicos rosarinos que interpretaron el Otoño de Vivaldi. La actividad cerró con un minuto sostenido de aplausos.

A lo largo de toda la jornada, dirigentes de distintos espacios políticos recordaron la figura de Lifschitz con mensajes en redes sociales. También hicieron circular por las redes sociales, breves y emotivos videos que reflejan lo que fue Lifschitz para el Partido Socialista, para Rosario y para la política en general.

Federico Lifschitz, uno de los hijos de Miguel, posteó conmovedoras palabras. "En este primer aniversario, recuerdo el mensaje que nos dabas aquel día, en el que asumías la máxima responsabilidad de gobierno en la provincia de Santa Fe: 'Cuenten ustedes conmigo, desde hoy y hasta el 11/12/19, mi vida, lo mejor de mí está a disposición de todos los santafesinos'. Para quienes aún no te conocían, quizá esa expresión pasó desapercibida, pero no fue así para nosotros, tus hijos. Ese día, resignamos a nuestro padre, Santa Fe se quedó con el mejor. Y así fue, honraste la palabra e hiciste de tu provincia, tu casa. Y del pueblo de Santa Fe, tu familia. Hoy, nos queda la satisfacción de saber que nada fue en vano, y el reconocimiento, recuerdo y amor de tanta gente, que nos sostiene y anima a continuar. Gracias por iluminar el camino, ahora somos muchos/as más los que podemos ver, y te decimos: 'Contá con nosotros, seguiremos adelante, marchando por los mismos sueños'".

Por su parte, Pablo Farías señaló en sus redes sociales: "Hace un año se fue un amigo, un líder, un referente. Nos dejó sueños, responsabilidades, un modelo a seguir y su ejemplo. Gracias Miguel, acá seguimos, intentando honrar todo eso, y extrañándote".

Miguel Lifschitz falleció en medio del rebrote de casos de coronavirus en Argentina. Había pasado varias semanas en terapia intensiva, con un cuadro que se fue agravando y que finalmente terminó con su vida el 9 de mayo de 2021. Cuando se contagió de Covid, estaba esperando la primera dosis de la vacuna.

El viernes pasado, en la Legislatura santafesina que Lifschitz presidía cuando se enfermó, los diputados de la provincia de todos los sectores políticos dedicaron varios minutos para recordarlo con respeto y emoción.