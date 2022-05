Implementan talleres de capacitación para favorecer la inserción laboral

La Municipalidad de Rafaela y el Gobierno de la provincia de Santa Fe suscribieron un convenio para la puesta en marcha del programa Santa Fe Más-Aprender Haciendo, una iniciativa que acompaña en el recorrido formativo y educativo, brindando herramientas para la inserción de los y las jóvenes en el mundo del trabajo.

“Es una política de juventudes destinada a jóvenes entre 16 y 30 años. La intención es mejorar sus condiciones de empleabilidad, generar o regenerar el entramado social y la restitución de derechos. Hoy lunes, estuvimos acá en Rafaela y nos convocó la posibilidad de poder pensar un espacio de formación para los talleristas y referentes que integran los talleres que se dan en Rafaela como en todo el departamento Castellanos”, explicó Virginia Vela, coordinadora de Santa Fe Más - Aprender Haciendo.

La firma del convenio se llevó a cabo en el salón Auditorio del SEOM con la participación de Vela, el jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el senador departamental, Alcides Calvo; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la concejal Valeria Soltermam y el concejal Martín Racca, entre otros.

Villafañe señaló que “el municipio de Rafaela pudo suscribir el convenio por 25 talleres para la ciudad, los cuales estarán distribuidos por diferentes sitios, incluyendo a más de 350 jóvenes. Tenemos un equipo de trabajo para llevar adelante este programa, sabiendo que no solo tiene que ver con una formación, sino también con la restitución de derechos de quienes participen”.

“Para nosotros y nosotras es una gran suma de dinero que se destina, justamente, a este programa; donde no son solo insumos, sino participar de un espacio distinto en la vida cotidiana. El año pasado tuvimos muy buenos resultados y sabemos que este año serán mejores aún. Tenemos más talleres y la experiencia que nos dejó el 2021. Estamos agradecidos con el gobernador Omar Perotti por fortalecer esta línea de inclusión”, agregó Villafañe.

A su turno, Calvo amplió al indicar que “son más de 50 talleres que se están haciendo en Rafaela y en el departamento, así que creo que es un verdadero desafío. Y como yo quiero ser pragmático, y siempre fue uno de mis grandes deseos, no solamente hay que capacitar. Primero hay que detectar a aquellos que lo necesiten; segundo, hay que capacitarlos y formarlos; por eso es importante el tema de aquellos que son capacitadores y coordinadores de los talleres. Y el próximo paso es que sean los nuevos emprendedores que tengamos. Para lo cual, nosotros no solo tenemos que organizarlos, sino también generarles la demanda del producto que terminan. Ojalá que podamos decir que en cada pueblo tengamos un emprendimiento, que todas las capacitaciones que reciban, tengan un emprendimiento al final”.

Por último, Peiretti agradeció a las autoridades del Gobierno provincial “por permitir reiterar este programa que, el año pasado, fue sometido a un ejercicio de evaluación”. El funcionario comentó que “en ese ejercicio debatimos el proceso llevado a cabo y sus resultados con el objetivo de efectuar algunos ajustes. Esto me parece importante porque estas políticas deben ser revisadas para poder intervenir de un modo más efectivo. De ese proceso participamos las secretarías de Desarrollo Humano; de Producción, Empleo e Innovación; de Auditoría, Evaluación y Transparencia y el Gobierno de la provincia de Santa Fe”.

Peiretti se refirió a Santa Fe Más- Aprender Haciendo, diciendo que “cuando se proponen programas de este estilo, siempre se plantean el qué y el cómo. El 'qué' son todas las estrategias que se puedan llevar adelante en el territorio en materia de empleo para los sectores más vulnerables y en cuanto a herramientas de inserción laboral, formativa y de educación. El 'cómo' es la articulación con todas las organizaciones del territorio -instituciones, ONG, vecinales- para que cada programa se pueda implementar con mayores fortalezas”.