Suba del dólar y caída de acciones

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El dólar blue cerró ayer su cotización en los $201,50 mientras que el mercado accionario local cayó un 4,92%, arrastrado por las caídas mundiales, que también empujaron a la baja los papeles argentinos que cotizan en Wall Street.

El dólar paralelo rebotó y subió 50 centavos tras operar en el comienzo de la jornada a $200,50, y se ubicó en los mismos niveles que el dólar solidario, que operó en torno a $201,50.

La brecha entre el blue y el dólar oficial mayorista se ubicó en 72,6%, el menor nivel en 15 jornadas y el dólar sin impuestos subió 19 centavos a $122,16 para la venta, en tanto que en el Banco Nación el billete se mantuvo en $121,75 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, subió 31 centavos a $201,56 en promedio y el mayorista avanzó 45 centavos a $116,75.

Entre los tipos de cambio financieros el dólar contado con liquidación aumentó un 1% a $210,18 y la brecha se ubica en el 80%.

El dólar MEP o bolsa subió un 0,3% a $208,84, con lo que la brecha llega al 78,9%.

El Banco Central (BCRA) compró alrededor de US$ 110 millones, en el mes presenta un saldo positivo de US$ 630 millones y en el año de US$ 740 millones.

El índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), arrastrado por las caídas de las bolsas mundiales, se desmoronó un 4.92% y quedó en 82.243,86 puntos, mientras que los bonos en dólares bajaron 2% en promedio y el riesgo país asciende a 1.847 puntos.