También recogió el guante Kulfas

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que "de ninguna manera debe ser leído en contra de nadie" su libro "Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015" y, de esta manera, recogió el guante tras los cuestionamientos de Cristina Kirchner."Mi libro marca dos o tres cosas a revisar porque son talones de Aquiles: la energía y la política productiva. Son dos temas a los cuales me aboqué muchísimo, pero no para criticar a nadie. Hay una idea como que la crítica es en contra de alguien. No es en contra de nadie", aclaró en declaraciones radiales el hombre del entorno del presidente Alberto Fernández.Y continuó: "Fue una sorpresa porque es un libro que, por la forma en que fue escrito, de ninguna puede ser asignado como en contra de nadie. Es un libro que escribí en 2015 y quería ser un balance de los tres gobiernos kirchneristas saliendo de la polarización, analizando ese periodo histórico".El libro de Kulfas realiza una evaluación de las gestiones económicas durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner y declaró que se trató de un balance positivo.La vicepresidenta había señalado durante su discurso en el Chaco: "Allá por noviembre del 2019, después de las elecciones yo ya sabia quienes iban a ser los ministros y ministras. El ministro de Desarrollo Productivo había escrito un libro contra nosotros, imaginate, pero bueno, el Presidente confiaba en él".