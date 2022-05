Luis Brandoni dio detalles de su trabajo con De Niro

La última semana fue intensa para Luis Brandoni, tanto a nivel profesional como emocional. Con muchas expectativas, compartió el set de Nada, la serie dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn para Star+, junto a su amigo Robert De Niro. Y a pesar de que circularon rumores que aseguraban que se había enojado con su colega, el argentino se mostró muy contento por esta nueva experiencia en su extensa carrera.

"Lo tentaron, tanto Gastón como Mariano hablaron con él, le dieron algunos datos, me vio a mí, que nunca me había visto trabajar, vio mis películas subtituladas, se interesó, leyó los libros muy seriamente y aceptó este reto que para él debe ser muy significativo, no por lo que ha hecho, porque creo que ha hecho más de 160 películas, pero porque es su debut de televisión, nunca lo había hecho", señaló "Beto", en una entrevista con Diego Sehinkman.

Y a la hora de calificar al protagonista de Taxi Driver, Toro salvaje y Buenos muchachos -entre tantos éxitos de la pantalla grande- fue contundente: "Es extraordinario". "La primera escena que hice con él, estábamos sentados frente a frente y en un momento me pareció como si ya hubiera trabajado con él. Además, es un profesional y él sabe de qué se trata este asunto, si le hacés un guiño distinto al que estaba previsto, te la devuelve redonda", sumó.

Además, aseguró que De Niro mantiene un bajo perfil en su vida cotidiana, más allá del importante lugar que ocupa en la industria cinematográfica a tal punto que se las ingenia para pasar desapercibido. "Una vez falseó, esto es una imprudencia que digo, pero cuando existían los boletos de pasajes aéreos, una vez los fuimos a cambiar y veo que en el de él decía ‘Roberto De Naro’. Le dije que iba a ir en cana con eso. ‘Yo digo que es un error de tipeo’. No lo conocen. Eso es un gran mérito, porque demuestra que es un gran actor", reveló Brandoni.

Por último, el argentino se mostró muy contento por la buena impresión que el estadounidense se llevó de nuestro país. "Para mí fue un gran gusto y espero que a la gente también le guste, porque son los verdaderos destinatarios de este trabajo, más allá de todo. Y es algo invalorable lo que han logrado los directores", cerró.