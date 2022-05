Visibilidad a la violencia contra la mujer en las óperas

Mujeres sometidas por un padre o marido, estigmatizadas por su libertad sexual, despojadas de sus bienes o sus hijos y víctimas de femicidios son las vivencias de las protagonistas de las óperas más famosas del mundo, situaciones que este género artístico romantizó y normalizó pero que el Teatro Argentino de La Plata decidió visibilizar en estos días a través de una muestra de los trajes que esas mujeres, víctimas de violencia, vistieron en obras como "Turandot" o "Madame Butterfly".

Bajo el título "Mujeres de las artes", la exposición reúne una docena de trajes confeccionados por el equipo de costureras del emblemático teatro platense para las protagonistas de óperas como "Carmen", "Otelo", "Tosca", "Turandot" o "Madame Butterfly", entre otras, que invitan a reflexionar sobre las violentas situaciones que atravesaban esas mujeres y que la óptica patriarcal del siglo XIX y de sus compositores naturalizó y aprovechó en aras de la potencia musical e interpretativa.

Quien ingresa al hall del Teatro Argentino se ve atraído de inmediato por hermosos vestidos, con faldas de brocato, seda o terciopelo, mangas abullonadas, corset de encajes y detalles de pedrería, e inevitablemente comienza a tararear el aria principal de alguna ópera, pero bastará leer la reseña colocada al pie de cada traje para que esa alegría se apague.

"Personalidad apasionada y empoderada, nacida en las profundas raíces populares, Carmen fue víctima de femicidio, asesinada por Don José", dice contundente el cartel que acompaña el traje rojo de la mujer gitana y obrera protagonista de la ópera de George Bizet. Los visitantes la pueden visualizar en aquella escena final, tratando de huir del hostigamiento del hombre que no acepta que la relación está terminada y que, tras acusarla de "traidora" y "demonio", finalmente la apuñala, quitándole la vida.

Unos pasos más allá, un kimono blanco de "Madame Butterfly" evoca la historia entre una joven japonesa y un norteamericano. Un cartel explica que lejos de ser una historia de amor "crédula e inocente Cio-Cio San amó sin límites. Humillada, abusada y abandonada se suicidó luego que le arrebataran a su hijo".

En diálogo con Télam, la curadora de la muestra, Angela Márquez, asegura, convencida, que "esas mujeres protagonistas de esas óperas hoy llevarían un estandarte de denuncia contra las violencias a las mujeres".

"La idea de esta muestra es trabajar los conceptos de violencia de género y la posición patriarcal a través de estas obras, por eso se rescataron los personajes icónicos protagonistas que tenían un mensaje, una forma de denuncia y del que pudimos hacer como una pequeña crónica policial, un texto breve que invita a reflexionar, que interpela sobre qué le pasaba a esa mujer en la historia", explica.

"Las mujeres no siempre hemos estado en lugares y del modo que queremos estar y eso lo vemos en la ópera, hemos estado subordinadas, objeto de disputa de varones, objeto de adorno, pero esta muestra nos permite reparar y soñar una humanidad que no sea de hombres blancos, donde las diferencias y singularidades, donde todas estemos presentes", destacó en esa oportunidad. TÉLAM