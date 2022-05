La asociación civil Florentina cumple 10 años

El día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en Casa Florentina para dialogar sobre los 10 años de actividad continua de esta asociación civil, permaneciendo al frente de la problemática en torno a la violencia de género.

Soledad Comini Borda, presidenta e impulsora de la asociación y Alejandra Galiano, asesora legal, recordaron sus comienzos y cómo fue el crecimiento de Florentina a lo largo de estos años: "Fuimos un grupo de mujeres que estábamos ayudando a nuestras familiares, amigas, conocidas que estaban en situación de violencia y decidimos juntarnos para aunar esfuerzo y trabajar de manera organizada, pudiendo ayudar a muchas mujeres más. Sobre todo poner en la agenda mediática que la violencia hacia la mujer es un delito", afirma Soledad.

Así mismo, detallaron los proyectos que se realizarán en torno al festejo de esta década cumplida: "Este año lo comenzamos firmando un convenio con la comunidad de Hersilia, para comenzar a trabajar conjuntamente con los estados comunales que no tienen la infraestructura necesaria, garantizándoles personal profesional, abogadas con perspectiva de género, armado de protocolos para que tengan las herramientas".

"La idea también es realizar un ciclo de 10 charlas, una por mes para trabajar en temáticas específicas de violencia de género. La próxima semana habrá una charla sobre violencia obstétrica en el marco de la semana del parto respetado", agrega.

Con respecto al ámbito legal, Alejandra Galiano sumó al diálogo: "Lo que se logró a nivel jurídico es articular con los organismos del estado, ya sea con la oficina de género o la fiscalía regional". Uno de los mayores logros radica en la existencia de un formulario único de denuncia que tienen actualmente en su poder las comisarías de género. Fue un gran avance ya que presentaba una problemática real a la hora de que las mujeres realicen la denuncia correspondiente. "Se ha avanzado mucho pero siempre se necesita más, no hay que mirar hacia un costado, hay que buscar alternativas de apoyo", declara Alejandra.

Es fundamental tener presente lo logrado hasta el día de hoy, pero también es necesario cuestionar y dialogar lo que aún queda por conquistar: "Falta la casa para el resguardo de las mujeres, porque muchas no quieren hacer la denuncia ya que no tienen a donde dirigirse". Así mismo, pusieron en cuestión la falta de políticas con perspectiva de género y la capacitación correspondiente para los hombres, con el objetivo de construir una sociedad pacífica e igualitaria.

Durante el diálogo se destacó que diario LA OPINIÓN, en su muy consultada sección de clasificados en edición papel, brinda el número 144 de violencia de género.

Para finalizar, se apeló a la presencia de los hombres en las próximas charlas ya que es importante que se involucren en esta temática para repensar, reflexionar y debatir al respecto.



Historia de Florentina y proyectos realizados

Banderazo en la Cancha de Atlético de Rafaela: Atlético de Rafaela Vs. San Lorenzo.

Solicitud de creación del área de la Mujer.

Ciclo de charlas "Mujeres con voz, la violencia de género es un delito".

Reconocimiento del Concejo Municipal por su labor.

Primeros talleres de empoderamiento (maquillaje social, bordado mexicano, curso básico de moza, marroquinería).

Incorporación a la Comisión de Equidad de Género de Cancillería.

Talleres de sensibilización a estudiantes del secundario sobre los Mitos del Amor Romántico y Violencia de Género.