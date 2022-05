Sensaciones y sentimientos

HACIENDO EL CUENTO A LA NOVELA



POR HUGO BORGNA

No sabemos si se habrá dado cuenta, lector, de que nos gustó la idea de hacer encuestas mediante preguntas sorpresivas a los caminantes de la ciudad (por supuesto, con recomendación explícita de que crucen las calles solo por la senda peatonal). Pensando así apareció una cuestión a la medida del lector tipo de literatura ¿escribirían una novela?

Suponiendo que la respuesta inmediata y espontánea en la mayoría de los casos fuera un sonoro y claro “no”, jugaría a continuación la siguiente y obligada pregunta ¿escribirían un cuento?

Entonces el panorama de la conversación comenzaría a ser más fluido- y, siempre en el plano de las suposiciones, aparecerían contemporizadoras respuestas como ¿por qué no? y tal vez la buena alternativa si alguno pronunciara el esperanzador formulismo “sí, escribiría cuentos, pero…”

Si se les preguntara sus preferencias para el simple acto de lectura, aparecería la aceptación para ambos géneros, dependiendo de otros factores la preferencia precisa.

Ingresando a terrenos seguros para definir uno y otra, lo que fácilmente los identifica, con ciertas variables en cada caso, es la longitud. La novela tiene un generoso desarrollo donde distintos tipos y personajes hacen su juego -antes y después de variadas cantidades de vicisitudes- resultando al fin que suelen obtener un premio al final. Todo sin que necesariamente haya que concluir en la aplicación de los extremos asociados que consagrara Dostoievsky.

Las portadas y el tamaño de cada libro anticipan el contenido, pero es solo una primera guía para el lector (un libro importante debe tener buen tamaño y muchas páginas). Por lo general en la portada de los libros de relatos aparece la esclarecedora palabra “cuentos”, presuponiéndose que si se trata de narrativa de largo aliento no hace falta que diga “novela”.

Ella va anticipando -espaciada y calmadamente- los conflictos futuros, sea presentando personajes o mencionando las ideas que entrarán en colisión. En su desarrollo, los autores disponen de todo el tiempo y espacio que quieran para informar o esconder los puntos irritantes; tienen un amplio espectro por delante y una decisiva cuota de libertad, aunque condicionada: saben que no pueden apartarse del eje narrativo, porque puede perder fuerza el mensaje que intentan trasmitir mediante la acción. La novela, como la vida en sociedad, da derechos pero también impone obligaciones. Y es necesario que los autores sean buenos ciudadanos de la escritura.

Podrá decirse que el cuento tiene menos requisitos, pero eso es una certeza que vale menos de la mitad de una verdad. Para empezar, debe ser conciso y no sobrarle nada, y es conveniente que el autor lo tenga resuelto antes de comenzar a escribirlo. Por lo demás, los elementos para distraer momentáneamente al lector necesitan ser breves. Y si va a contener reflexiones, es bueno sugerir que ocupen menos espacio de la mitad del texto total. Lo que da fuerza a los cuentos es la acción, entendiendo por ella también cuando ocurre en el interior de un personaje.

Hemos intentado hasta aquí diferenciar entre arroyo o laguna, y qué se entiende como mar u océano, pero sin dar por agotado el tema; escribir es un placer y no una carga de reglamentaciones, aunque asimismo es útil recordar a los autores que ellos deben respetar su convicción personal ¿Cómo se conoce? ubicándose a sí mismos como lectores de sus escritos.

Cerca del cierre, entramos ahora a la materia anunciada bien arriba, en el título. Identifiquemos a la novela como una señora mayor, experimentada en largos siglos, que ha tenido trato con los más sabios y pícaros autores (sin privarse del contacto con los inocentes e ingenuos), por lo que se puede suponer, con buen margen de certeza, que ningún relato más o menos breve, por más que esté habitado por verdades escondidas, pueda aspirar siquiera a hacerle el cuento.