Ferrari presentó un ejemplar único que fabricó a pedido

El nuevo encargo a medida que fabricó el departamento de proyectos especiales de Ferrari es la SP48 Unica, una máquina superdeportiva con motor V8 y dos asientos, se creó para un cliente anónimo, enormemente rico y fanático hace muchos años del Cavallino Rampante. Está basada en la F8 Tributo recientemente discontinuada, un auto que puede remontar sus raíces al 458 Italia lanzado en 2009.

La nueva y elegante parrilla de la SP48 Unica presenta faros que recuerdan más a los de la Roma y la 296 que a la F8, incluida la inusual parrilla inferior del color de la carrocería que también se asemeja a la de la Roma.

El capot cuenta con ventilaciones para eliminar el aire que ingresa por el paragolpes, y el parabrisas promete un efecto de envolvimiento, ayudado por los pilares A para dar la impresión de una especie de casco gigante.

Desde el lateral se pueden ver tomas de aire y tomas adicionales en la parte superior de la carrocería, justo detrás del vidrio de la puerta, mientras que los paneles negros del umbral cortan profundamente la parte inferior de la carrocería para darle al vehículo un aspecto mucho más musculoso y atlético que el de la F8.

Es en la parte trasera donde la SP48 realmente sorprende, porque no hay ventana trasera. Eso significa que no hay posibilidad de ver el motor a través del espejo retrovisor, y tampoco de que los transeúntes miren el compartimiento del motor desde el exterior.

Las luces cuádruples tradicionales de Ferrari están presentes, pero en este caso forman parte de una tira de LED horizontal que atraviesa la parte trasera del auto en una forma ovalada creada entre el pequeño alerón fijo montado arriba y su imagen de espejo ubicada debajo.

Ferrari no publicó ninguna imagen del interior, pero se sabe que cambió poco con respecto al que se instaló en la F8 Tributo. Maranello dice que además de la eliminación de la luneta trasera, la SP48 tiene tapicería de Alcantara perforada con láser que presenta diseños hexagonales replicados en la parrilla delantera y el techo, y a través de la cual se puede ver la tela roja que hace juego con el color exterior.

No se mencionaron retoques mecánicos, lo que significa que la SP48 equipa el V8 biturbo de 3.9 litros de 710 caballos de potencia de la F8 Tributo. Eso sí: mientras una F8 Tributo de fábrica cuesta cerca de 277 mil dólares, es posible que este ejemplar haya costado cerca de 2 millones de dólares.