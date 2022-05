Hurtaron dinero en vivienda

Una vecina de la localidad de Ataliva, domiciliada en calle San Martín, denunció en sede policial de la Subcomisaría 2a. que en la jornada del sábado se ausentó de su domicilio junto a su familia entre las 9.30 y las 22.30.Siguiendo su relato, manifestó que al regresar encontró rota la tela metálica de una de las ventanas, y al ingresar notó que desde un ropero en el dormitorio de su hijo, le sustrajeron la suma de $ 6.000.Se dio conocimiento al fiscal de turno.Un vecino de 36 años manifestó en sede policial de la Comisaría 1a. que en el mes de diciembre de 2021 llevó a un taller para arreglar, una soldadora eléctrica marca Handymann 150 de color amarilla y negra, y que a pesar de haberla requerido, hasta el momento no se la habían entregado.Así las cosas, tras radicar la denuncia, la fiscal Dra. Lorena Korakis ordenó una requisa en el domicilio de quien retenía indebidamente la soldadora, SO de 42 años, y uniformados de la citada Comisaría luego de ingresar, procedieron al secuestro de la soldadora en cuestión.Por directivas de la Fiscal actuante, no se tomó medida procesal alguna para con el imputado por el momento.