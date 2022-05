José Luis Costamagna fue segundo en Paraná

La final de la Clase 2 del Turismo Pista comenzó a tener su desarrollo en medio de una jornada que se sostenía de modo ideal desde lo climático y con Cristian Garbiglia que seguía prevaleciendo mientras José Luis Costamagna y Danilo Gil daban cuenta de Franco Fauret para ocupar el lugar de seguidores inmediatos del piloto cordobés.

Adelante, siempre comandaba Garbiglia sobre Costamagna y Gil, en tanto que Mariano Sala también superaba a Fauret.

Mientras Garbiglia y Costamagna comandaban las acciones, más de tres segundos por detrás la disputa se daba por el tercer escalón del podio, prevaleciendo Danilo Gil sobre Mariano Sala.

Más adelante, Nicolás Herrera era otro de los pilotos que lograba adelantarse a la posición de Fauret.

El ritmo de Costamagna parecía ser algo más contundente que el de Grabiglia, alternativa que permitió ver el sobrepaso cuando promediaba la final, para que el representante de Susana pase a encabezar el clasificador generando el golpe de escena más relevante de la final hasta ese momento.

La lucha por el liderazgo fue una constante y tuvo de modo permanente a Costamagna y Garbiglia como animadores, volviendo a prevalecer el cordobés dos vueltas más tarde.

La bandera a cuadros llegó y Cristian Garbiglia se quedó con el triunfo, segundo terminó José Luis Costamagna y tercero Nicolás Herrera, quienes festejaron en el podio.

La próxima fecha se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de junio en el autódromo "Provincia de La Pampa", de la ciudad de Toay.

Clase 2 (final - 15 vueltas): 1° Cristian Garbiglia (Corsa), en 28m12s301; a un promedio de 134,497 Km/h; 2° José Luis Costamagna (VW Up) a 307 milésimas; 3° Nicolás Herrera (VW Up) a 9s818; 4° Mariano Sala (Corsa) a 10s553; 5° Danilo Gil (Corsa) a 11s148; 6° Franco Fauret (VW Up) a 11s308; 7° Alejo Cravero (VW Up) a 11s850; 8° Matías Quaglia (Celta) a 12s837; 9° Martín Chico (VW Up) a 13s046; 10° Luciano Gonzáles (Corsa) a 13s321... 16° Maximiliano Andreis (VW Up) a 23s986; 17° Cristian Vaira (VWUp) a 25s284 y 18° Ricardo Saracco (VW Up) a 26s138.

Campeonato: Cristian Garbiglia 111 puntos; Luciano González 108,5; Franco Fauret 108; José Luis Costamagna 76,5; Martín Chico 76; Alejo Cravero y Danilo Gil 75; Mariano Sala 64; Nicolás Herrera 63; Matías Quaglia 50,5... Máximo Gauchat 41... Maximiliano Andreis 21,5... Cristian Vaira 8... Ricardo Saracco 4,5.



OUBIÑA Y PETRACCHINI

Adrián Oubiña y Lucas Petracchini se adjudicaron las finales de las Clase 1 y 3 del Turismo Pista, respectivamente, de acuerdo con estas posiciones:

Clase 1 (13 vueltas): 1° Adrián Oubiña, en 26m03s735, a un promedio de 126,14k Km/h; 2° Santiago Leguizamón a 1s574; 3° Felipe Martini a 1s981; 4° Agustín Gajate a 2s231 y 5° Brian Dodera a 2s920.

Clase 3 (15 vueltas): 1° Lucas Petracchini (Clio), en 27m36s232, a un promedio de 137,426 Km/h; 2° Nicolás Bulich (Etios) a 329 milésimas; 3° Renzo Cerrtti (Kinetic) a 724; 4° Juan Benedetti (Etios) a 2s532 y 5° Andrés D'Amico (Clio) a 2s861.