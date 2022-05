Más de 75 mil rafaelinos han recibido el refuerzo

Como todos los domingos, la Dirección Regional de Salud dio a conocer el habitual reporte semanal de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana. En el informe se especifica que durante los últimos 7 días se aplicaron en la región, que comprende a los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, otras 12.340 dosis para un total de 722.057 desde que se puso en marcha el operativo, en diciembre del 2020. De ese acumulado, 283.990 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", otras 73.025 en el Hospital "Amílcar Gorosito" de Sunchales y 43.054 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal, entre los principales efectores de la zona.

En relación a los pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 111.599 ciudadanos cuentan con una dosis y 103.857 con ambos componentes, mientras que 75.030 rafaelinos ya cuentan con la dosis adicional o el refuerzo.

Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo estiman una población de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 94,60% de la población rafaelina cuentan con esquemas completos.

Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 16.981 niños, los cuales representan un 88,45% de los menores adscriptos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.



AVANCE DE LA

SUBVARIANTE BA.2 DE OMICRON

Desde fines de marzo, el equipo de vigilancia genómica de covid-19 de Rosario, dependiente del Proyecto País, detectó la presencia de la subvariante BA.2 en el sur de la provincia. Desde que comenzó el año secuenciaron 288 muestras, la cifra incluye hasta los primeros días de abril; del total, la mitad arrojó positivo para el sublinaje BA.2 de Ómicron mientras que el resto correspondió a la variable BA.1 de Ómicron. Hasta mediados de marzo, la variante más común en el planeta era la BA.1, que sorprendía a los expertos por su nivel de transmisibilidad, aunque fuera menos peligrosa que otras. Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) la subvariante BA.2. representa casi el 86% de los casos secuenciados. Alrededor de 40 mutaciones separan BA.2 de BA.1, la cepa original de la variante Ómicron, haciéndola tan distinta como lo era la variante Alpha de Delta. “La mayoría de los casos que se detectaron en el sur de la provincia en lo que va del año corresponden al sublinaje BA.2 de la variante ómicron de covid”, confirmó Adriana Giri, , coordinadora de Proyecto País en el sur de la provincia de Santa Fe, profesora de Virología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y Jefa del Grupo "Virología Humana" del IBR. La viróloga explicó que ante la baja de los contagios y el cambio de criterios para hisopar, en la actualidad se trabaja con los cuadros más graves y severos. "Lo que vemos nosotros es un subregistro de lo que hay, de lo que está circulando. La mayoría de la gente infectada en este período no se hace el test de covid. Si bien vemos que desde principio de abril que BA.2 cocircula con BA.1 en el sur de Santa Fe", explicó la profesional a cargo del equipo de profesionales que hace seguimiento de variantes de Covid en Rosario (y que depende de Proyecto País). Dentro de los sublinajes de Ómicron también hay una competencia. BA.1 predominó en un momento en el sur, pero ahora empieza a predominar BA.2. “En la ciudad de Santa Fe y en el norte pasa una cosa distinta, todavía BA.2 no circula, quizás es una cuestión de tiempo porque el virus se disemina con la migración de la gente”, evaluó Giri.



ESPERA TRANSPLANTE

El niño de 8 años diagnosticado con hepatitis aguda grave permanece internado en estado crítico pero estable en Rosario. El equipo médico confirmó que ingresó a la lista de emergencias de trasplantes. "No hubo cambios en su cuadro con relación al viernes. Sigue estable en su condición crítica", confirmó a AIRE de Santa Fe el doctor Alejandro Costaguta, Jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático del Sanatorio de Niños. El especialista sostuvo que la intervención es necesaria para que el paciente se pueda recuperar. El viernes el menor fue inscripto en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para que habiliten el trasplante de hígado. El cuadro del chico, oriundo de la ciudad de Funes, es un caso aislado y aún está en estudio. "Se trata de un caso aislado en pleno proceso de investigación con todos los cuidados pertinentes", confirmó en las últimas horas la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. El paciente atraviesa una hepatitis severa sin causa determinada, hasta ahora se descartó la presencia tanto de hepatitis A como B, pero los profesionales que los asisten están a la espera de los resultados de los estudios para las variantes C y D, además de otras causales. El niño está vacunado contra la hepatitis A y B.