Todo el domingo de Liga Rafaelina de Fútbol

En la jornada de ayer se completó la quinta fecha del Apertura de Primera A y B de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En el certamen principal, Ben Hur volvió a ganar y sigue firme en la cima de las posiciones de la zona A.

A continuación, todos los resultados, las posiciones y lo que se le viene a cada uno.

Ferrocarril del Estado 2 (23m ST Joel Holmann de penal y 25m ST Lucas Quiróz de penal) vs Bochazo 0, Dep. Libertad 3 (6m PT Jair Triverio, 30m PT Hugo Góngora de penal y 50m ST Enzo Fernández) vs Florida de Clucellas 1 (27m ST Juan Montenegro), Argentino Quilmes 3 (15m PT Manuel Bustos, 45m PT Diego Meza y 18m ST Claudio Albarracín ) vs Talleres María Juana 0, Ben Hur 1 (14m ST Agustín Bianciotti) vs Dep. Ramona 0, Pardo San Vicente 2 (32m PT Esteban Córdoba y 38m ST José Núñez) vs Dep. Aldao 2 (4m PT Mariano Caballero y 46m PT Carlos Fragata, de penal); 9 de Julio 2 (28m ST Gastón Monserrat y 45m ST Patricio Scott) vs Peñarol 1 (20m ST Nicolás Peralta).



LAS POSICIONES.



ZONA A: Ben Hur 15, puntos; 9 de Julio 12; Dep. Aldao 8; Dep. Tacural 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Ramón 4; Arg. de Vila 3; Marrón 3.



ZONA B: Sportivo Norte 10, puntos; Atlético (MJ) 8; Bochazo 7; Arg. Quilmes 9; Florida de Clucellas 6; Unión 6; Libertad 7; Talleres (MJ) 2; Ferrocarril del Estado 5.



Próxima fecha (6º): ZONA A: Dep. Aldao vs Ben Hur, Dep. Ramona vs 9 de Julio, Peñarol vs Arg. Vila, Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela. Interzonal: Arg. Quilmes vs Marrón. ZONA B: Talleres (MJ) vs Dep. Libertad, Florida vs Ferrocarril del Estado, Bochazo vs Atlético (MJ), Unión de Sunchales vs Sportivo Norte.



PRIMERA B



Ind. Ataliva 2– Belgrano San Antonio 2, Ind. San Cristóbal 2– Sp. Roca 0, La Hidráulica 0– Sp. Santa Clara 1, Dep. Susana 0– Defensores de Frontera 2, San Martín de Angélica 0– Libertad Estación Clucellas 2, Dep. Josefina 3– Zenón Pereyra 0.



LAS POSICIONES:



ZONA NORTE: Ind. Ataliva 10, puntos; esp. Roca 9; Belgrano 9; Moreno 6; Bella Italia 6; Ind San Cristóbal 4; Arg. de Humberto 3; Tiro Federal 1; San Isidro 0.



ZONA SUR: Sp. Santa Clara 15, puntos; Libertad CE 10; La Hidráulica 7; Def. de Frontera 7; Zenón Pereyra 6; San Martín 6; Dep. Josefina 6; Atl. Esmeralda 5; Juventud Unida 4; Dep. Susana 1.



Próxima fecha (6º): ZONA NORTE: Moreno vs Tiro Federal, San Isidro vs Ind. San Cristóbal, Sp. Roca vs Ind. Ataliva, Belgrano vs Arg. Humberto. Libre: Dep. Bella Italia. ZONA SUR: Libertad EC vs Dep. Susana, Def. Frontera vs La Hidráulica, Sp. Santa Clara vs Atl. Esmeralda, Juventud Unida vs Zenón Pereyra, San Martín vs Dep. Josefina.