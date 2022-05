Rafaela, una ciudad universitaria con estudiantes de toda la región

Por Giselle Locatelli



“Somos dos amigos que vinimos a estudiar a Rafaela. Elegimos Rafaela porque nos quedaba más o menos cerca de donde somos, San Guillermo, y porque están las carreras que nos gustan. La UNRaf porque además de ser una universidad muy buena es pública, que eso está muy bueno”… “Elegí Rafaela porque me queda cerca de dónde yo soy, que es Villa Trinidad”.

Así comenzaba esta charla que mantuvo La Opinión con Manu -estudiante de Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales- y Zulma -Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital-, y Tomás -estudiante de Kinesiología y Fisiatría en la UCES, ingresantes 2022, oriundos del departamento San Cristóbal, que como tantos otros, aprovechando que no están tan lejos de sus pueblos o ciudades natales y que Rafaela cuenta hoy con una gran variedad de propuestas académicas y algunas muy novedosas, eligen nuestra ciudad para formarse profesionalmente.

Efectivamente, desde la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) nos brindaron datos referidos a la matrícula, que reflejan que en los últimos tiempos, a muchos les pareció una buena opción, estudiar en una universidad pública, y en una ciudad más chica que Córdoba, Rosario o Santa Fe: “Entre 2015 y 2021 se observa una continua y sostenida incorporación de ingresantes. En 2019 el crecimiento fue del 78% y en 2020, 64%. En situación de pandemia, en 2021, la cantidad de ingresantes se redujo un 6% al año anterior y en 2022 se produjo nuevamente un ascenso en cantidad de ingresantes (40%). Hoy la matrícula total es de 2757 alumnos, de los cuales el 56 por ciento tiene menos de 24 años y el 59 por ciento son mujeres. La UNRaf cuenta con 17 carreras de pregrado y grado y dos posgrados. En 2021 las 9 diplomaturas ofrecidas contaron con 1262 participantes”.

Un dato no menor es que, si bien cada vez son más los chicos de nuestra localidad que eligen quedarse a estudiar en Rafaela, del total de matriculados con que hoy cuenta la UNRaf, el 55 por ciento, es decir, la mayoría, proviene de localidades de la región, lo que expresa la importancia del impacto de esta universidad pública en la zona de influencia.

Con respecto a la procedencia de los alumnos, no pasa lo mismo en la Universidad Tecnológica de Rafaela, donde de los 1400 matriculados, el 35 por ciento proviene de otras localidades. La misma tendencia se repite en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 Joaquín V. González: del total de la matrícula, que es de 1.600 alumnos, sólo el 31 por ciento no es oriundo de Rafaela.

La promoción de carreras se hace a través de las Expo Carreras, como la que organiza el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) conjuntamente con la Municipalidad de Rafaela cada año. Y cada institución tiene sus propias ideas para atraer estudiantes. Como la Jornada “Puertas Abiertas”, que organiza en el mes de octubre el Instituto del Profesorado. “Allí, cada carrera prepara una presentación sobre la formación académica y profesional que propone. Se extiende invitación a todas las escuelas secundarias de la ciudad de Rafaela y la región. Y a quienes estén interesados se les da la posibilidad de participar de clases presenciales en el Instituto”, nos contó Laura Culzoni, directora del ISP.



MÁS INGRESANTES, PRESENCIALIDAD,

MISIÓN IMPOSIBLE: ALQUILAR

“Nos costó un montón encontrar vivienda, creo que es por la demanda que hay de departamentos, pero sí hay mucha oferta académica. Yo creo que esa demanda que existe es porque las universidades son relativamente nuevas”, nos contaba Zulma.

“Nos costó varias semanas, varios viajes, yendo y viniendo, pero al final conseguimos donde alquilar”, según Tomás.

Se refería de esta manera a esta situación el ingeniero Oscar David, decano de la UTN Rafaela. “Hoy recorriendo la facultad el 90 o 95 por ciento de las clases son presenciales. Pero hoy los profesores junto con la presencialidad tienen la posibilidad de transmitir vía zoom a los alumnos que no pueden asistir o algunos que son de afuera y todavía no han solucionado su situación de venir a Rafaela, así que estamos usando un mix. Existe el problema de la vivienda. Sabemos que algunos tienen dificultades, porque durante dos años estuvieron en sus localidades y ahora tienen que trasladarse. Sé que algunas universidades incluso han aplazado el inicio de clases para que los chicos puedan instalarse”.

Es evidente que a medida que aumenta la matrícula en las distintas universidades e institutos, también crece la demanda de viviendas para alquilar. Luis Gaggiotti, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela se refirió a la situación: “en el 2021 se desocuparon muchas propiedades, no había presencialidad en las universidades y se rescindieron muchos contratos. Y en el 2022 hubo un rebote importante, producto de dos cosas: volvió la presencialidad y con ello los estudiantes que ya estaban cursando y todos los estudiantes nuevos, o sea que en el 2022 la participación del estudiantado en la búsqueda de propiedades fue crucial y decisiva. Y en paralelo, hubo una disminución en la generación de nuevas unidades. Al no haber actividad económica o muy poca, la construcción también estuvo parada. A nivel local teníamos muchas restricciones para poder generar unidades, tema que se subsanó en parte ahora con la última modificación del código hace algunos meses. Pero todo eso eclosionó en un cuello de botella que tenemos ahora, donde hay muy pocas unidades en alquiler porque hay mucha demanda y no hubo reposición en esos dos años y medio de generación de nuevas unidades. Conclusión: lo que hay que hacer como siempre es aumentar la oferta, hay que generar herramientas, tanto a nivel local como provincial para motivar, incentivar y desarrollar la construcción”.



EL “AMBIENTE” EN UNA CIUDAD

UNIVERSITARIA JOVEN,

CÓMO LO VIVEN LOS CHICOS

“Viniendo de donde venimos, en la parte boliche, fiestas y todo eso, no hay mucho en Rafaela”...

“No hay mucho, no hay lo que nosotros pensamos que iba a haber por ser una ciudad grande, no existe la movida a la que estamos acostumbrados”...

Estas fueron algunas de las expresiones más escuchadas cuando preguntamos a los chicos si se sienten a gusto con la vida universitaria en Rafaela. Y tal vez, más que fiestas, falta historia. El paso del tiempo. Y los años traerán todo lo demás. Oscar David, decano de la UTN, que es la universidad más antigua de la ciudad, -y este próximo 23 de mayo estará festejando sus 50 años de vida- lo explicaba así: “Hay ya proyectos y hay realizaciones concretas como la liga universitaria de deportes que es un ámbito donde se juntan los estudiantes exclusivamente para entrenar. En un momento nosotros teníamos nuestro fogón, que era muy tradicional y después lo tuvimos que discontinuar. Yo creo que eso es una manera de nuclear a los estudiantes. Había en algún momento el festejo del día del estudiante y otras que van a ir produciéndose solas. Yo creo que tienen que brindarse herramientas como para favorecer eso, pero el clima universitario es una cuestión de años, de confianza, de ir interactuando desde distintos lugares”.