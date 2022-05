Alberto Fernández se enfoca en su gira por Europa

El mandatario nacional concluirá su viaje por Europa el mismo día en el que el Indec dará a conocer la inflación de abril, que si bien esperan que sea menor al 6,7 por ciento que dio en marzo, seguiría por encima de los 6 puntos.

La interna parece recrudecer porque a los cruces de Andrés "El Cuervo" Larroque y de Máximo Kirchner, se sumaron las duras palabras de Cristina Kirchner tras confesar un centenar de infidencias que dejaron "mal parado" al candidato elegido para llevar adelante la conducción del país.

En tono cuestionador, la vice afirmó que la designación de Alberto Fernández configuró "un acto de inteligencia", pero dejó en claro que el haberle otorgado la libertad de elegir su propio gabinete fue una "acción generosa".

En la misma línea habló su hijo al día siguiente de los embates de su madre, como presidente del PJ bonaerense, en el marco de un acto por el 103 aniversario del nacimiento de Eva Perón.

Durante su discurso, se encargó de reforzar el problema de la pérdida del poder adquisitivo y manifestó que "a Néstor y a Cristina (Kirchner) no les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores".

Además, pidió crear "ámbitos políticos" con la intención de amplificar las decisiones de gestión.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras haber saldado las diferencias con el kirchnerismo, le subió la temperatura al cruce: "¡Donde hay un derecho, hay una obligación. Nadie se puede olvidar para qué ganamos las elecciones. Hay que hacer valer esos derechos!".

De la tensión entre las partes de Gobierno se desprende también la crítica constante al ministro de Economía Martín Guzmán, hombre del riñón del Presidente y eje de críticas y acuerdos de la coalición. .

Frente a este panorama y sin modificaciones en el Gabinete que lo acompaña, el jefe de Estado encabezará la comitiva presidencial que partirá el lunes a tierras europeas para emprender el retorno el jueves de la misma semana. .

Sobre el detalle, la ministra de comunicación, Gabriela Cerruti, aclaró que se trata de un viaje programado que iniciará en España con un encuentro con Pedro Sánchez para luego trasladarse a Alemania a efectuar una reunión junto al canciller Olaf Scholz.

"La idea es poder continuar con la inserción de la Argentina en el mundo y llevar adelante conversaciones con respecto a la situación internacional que atraviesa Europa en particular en este momento", contó Cerruti y agregó que las reuniones con empresarios apuntan a "conseguir inversiones para la Argentina y seguir en esta senda de crecimiento".

El último encuentro del jefe de estado argentino con su par español fue a principios de junio de 2021, cuando Sánchez visitó Buenos Aires. .

La bilateral con Scholz se dará el día en el que en la Argentina se darán a conocer las cifras del Indec en el contexto inflacionario que de antemano, incluso desde el Gobierno, se sabe que no serán positivas, más allá que el entorno del mandatario espera que sean "un poco mejores" que las de marzo. .

Ninguno de los ministros que responden al Presidente optó hasta el momento por romper el silencio y salir al cruce ante los constantes cuestionamientos.