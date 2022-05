Tras la salida de Forestello: ¿A qué DT apuntará la dirigencia celeste?

La pobre campaña la venía sosteniendo desde los resultados que conseguía en casa pero la derrota del sábado ante Quilmes por 2 a 1 le puso punto final a este nuevo ciclo de Forestello como DT de Atlético de Rafaela. Algo previsible.

Si bien es cierto que esta fue la primera caída en el Monumental el equipo volvió a evidenciar todas sus falencias futbolísticas y lejos estuvo de, ante un modesto Cervecero, sacar adelante una final como la que tenía por delante. Lleva cuatro encuentros sin triunfos, con dos empates y dos derrotas. Ganó apenas uno de los últimos ocho cotejos de la Primera Nacional y además se hunde en la tabla de posiciones donde ahora, ya tiene que mirar de reojo el descenso, algo que ya genera mucha preocupación.

Pasan jugadores, técnicos y los resultados siguen siendo los mismos. La ‘Crema’ no consigue levantar. Y la derrota ante Quilmes fue un duro impacto que dejó al equipo sin técnico. El propio Yagui decidió renunciar.

“Es momento de dar un paso al costado”, indicó en conferencia de prensa post derrota. “Estoy muy agradecido por el respeto de todos y más allá del dolor que causan los malos resultados, siempre el respeto de mis amigos dentro de la ciudad, el apoyo de los más íntimos”, agregó.

“Agradecido hasta el último hincha de Atlético por haber tenido paciencia. A veces en el fútbol no se dan las cosas. Los dirigentes necesitan un alivio, un cambio para enfocarnos nuevamente y que los chicos se enfoquen nuevamente en el objetivo que está más que claro, acomodar las piezas y que en el futuro se consigan los resultados necesarios”, manifestó el ahora ex DT albiceleste.

Por último, Forestello señaló: “Voy a apoyar desde el lugar que corresponde y voy a tratar de cerrar mi contrato lo más rápido posible para que el club esté tranquilo y en libertad de hacer lo que corresponde”.

La dirigencia de Atlético no puso objeciones ante la determinación que tomó Forestello y aceptó la renuncia. Este lunes, cuando el plantel profesional retome los entrenamientos, estará al frente el cuerpo técnico de trabajo que dispone el club con el fútbol amateur (con Del Bono, Mendoza y Sabia a la cabeza), mientras se busca al sucesor.

Si bien es muy prematuro, por barrio Alberdi ya circulan algunos nombres que no fueron descartados por la dirigencia (caso Walter Erviti, Claudio Spontón y Luigi Villalba), pero que no se tuvo ningún contacto con ellos. La idea, en un primer momento, apuntaría por alguien con experiencia pero sin pasado en la institución.