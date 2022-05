SRA advierte que sigue faltando gasoil

"La gente que está necesitando el gasoil para trabajar no lo consigue o lo obtiene a precios desorbitantes", precisó Pino en declaraciones al programa "Un Día de Estos", que conduce Jorge Pizarro por Radio Rivadavia.

En referencia, a la relación del campo con el Gobierno, el dirigente rural sostuvo que están "en un punto de avance muy lento y ese avance estaría en el diálogo que existe con el ministro de Agricultura", Julián Domínguez.

Pino remarcó que el avance "es muy lento porque esas conversaciones no están llegando de la manera que se pretendería".

Además, sentenció: "Hay que toquetear menos los mercados y dejar que las cosas fluyan".

Durante las últimas semanas, el faltante de gasoil fue uno de los temas principales en la agenda de la Argentina, lo que generó que a la gente del sector agrario se le hiciera casi imposible llevar adelante su trabajo.

La problemática llegó incluso a un tractorazo, en el que el campo se movilizó contra el Gobierno de Alberto Fernández.

"Los reclamos siempre están latentes. La relación con el gobierno está mejorando muy lentamente, pero el nivel de diálogo no está dando los frutos necesarios y la situación a los productores les va generando angustia e intranquilidad", precisó el presidente de la Sociedad Rural.

En ese sentido, explicó que se está "en plena cosecha de soja y a los productores les esté faltando el gasoil".

"Le pedimos al Gobierno que solucione el tema del gasoil, pero pasa siempre lo mismo, que el problema es el otro. Nadie se hace responsable", indicó Pino.

Por último, se lamentó porque "todo lo que genera la inflación pega de lleno en el bolsillo de todos los argentinos", y añadió: "Competitivamente, la Argentina va perdiendo mercados".