El Concejo analiza colocar en semáforos dispositivos sonoros para no videntes

La iniciativa del concejal del PDP determina en su articulado que el Gobierno municipal “deberá instalar, de manera progresiva, dispositivos sonoros para personas no videntes en la totalidad de los semáforos de la ciudad de Rafaela, a los fines de que su tránsito sea con mayor autonomía y seguridad”.

Además, se señala que “los semáforos que por cualquier dispositivo financiero adquiera el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a partir de la sanción de la presente, deberán poseer un sistema sonoro que puedan ser escuchados por personas con ceguera o disminución visual”.

Finalmente ordena que “la emisión sonora que emane de los dispositivos debe ser uniforme y no provocar contaminación acústica”.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona que “los semáforos, conectados a un ordenador, emiten dos sonidos diferentes para indicar cuándo el semáforo está en verde y cuándo está en intermitente. Para saber que un semáforo es sonoro, quien tenga una discapacidad visual debe palpar el poste en busca del altavoz”.

Asimismo, invoca las Leyes Nacionales Nº 22.431 y Nº 24.314 y sus Decretos Reglamentarios: Capítulo IV - Accesibilidad al medio físico, Artículo 20º) que establecen “la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo. A los fines de la presente ley, entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades”.

En tanto, la Ordenanza enviada por el Ejecutivo solicita al Cuerpo que “se exima a los interesados en participar en la Licitación Pública que se dispondrá para la venta de cuatro (4) bienes inmuebles tipo dúplex propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), de abonar el Valor de los Pliegos y del Sellado de Participación” como también “de Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta”.

Vale recordar que estas unidades habitacionales fueron construidas por Cormorán S.A. a cambio de la cesión de terrenos pertenecientes al IMV en un sector del barrio en para una nueva boca de supermercado.

La venta de los dúplex se realizará mediante un llamado a licitación pública, cuyas bases y condiciones el IMV dará a conocer en poco tiempo más.



TRÁNSITO PROBLEMÁTICO

El espacio conformado por radicales y el PRO en el Concejo solicita al DEM “se lleven adelante campañas de concientización en el marco del Programa #Quienpierde, para sumar acciones enfocadas fundamentalmente en la seguridad vial y en el cuidado de quienes desarrollan actividades conduciendo moto vehículos (delivery, logística, entre otros). Así mismo consideramos evaluar el flujo de tránsito para descongestionar sectores que en horas picos colapsa”.

Apoyan el reclamo aduciendo que “la ciudad va creciendo año tras año en forma considerable. Consecuencia directa de esta expansión es también el aumento del parque automotor (automóviles, motocicletas, bicicletas, etc.). El incremento de todo tipo de vehículos hace que se visualicen dificultades en el tránsito (menor fluidez, accidentes, falta de espacio para estacionamiento, etc.). Desde 2011 a 2019 fue creciendo: un 39,36% los automóviles, 44,45% furgón/pick-up, 9, 76% camiones/acoplados, 46% moto vehículos y 13, 75% otros. La cifra total de moto vehículos alcanza el mayor porcentaje del parque automotor, ocupando el 52,69%, siguiéndole los automóviles en 35,99%.

En este mismo sentido, más adelante se estima que “el parque automotor activo es, aproximadamente, el 70% de los semovientes registrados".

“A partir de la pandemia, durante el año 2019, se incrementó aún más la utilización de moto vehículos, especialmente los que se utilizan como servicios de "delivery", tan necesario a partir de ese momento, ya que era la forma de acceder a los alimentos como a otros elementos debido a la prohibición de circulación que existió desde marzo del 2019. Muchas personas encontraron una salida laboral en este rubro, lo que resulta sumamente beneficioso. Esta actividad ya se encuentra instalada en nuestra ciudad, y es muy utilizada por la población, por lo que debería estar regulada para cuidar ante todo la integridad física de quienes la llevan adelante”.

Es notorio también el aumento de moto vehículos circulando por el abaratamiento que significan los de gastos de traslado para que las personas puedan desplazarse a sus lugares de trabajo como para cualquier tipo de movimientos, por distintos motivos, dentro de la ciudad.

Otro aspecto a considerar sería el control y/o mejoramiento en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en los horarios de entrada y salida a los lugares de trabajo para evitar el congestionamiento de tránsito y evitar accidentes.

También se debería evitar la circulación en los horarios de entrada y salida de los establecimientos escolares.



INTERVENCIONES VIALES

También, el bloque de Cambiemos pide colocar un reductor de velocidad sobre calle Ayacucho en su intersección con calle Carlos Pellegrini

El proyecto recuerda que en esa misma esquina ya existe uno sobre la calle Carlos Pellegrini para los vehículos que circulan en dirección oeste/este, pero los que lo hacen por Ayacucho, de sur a norte, no disminuyen su velocidad al llegar a esta intersección.

“Si bien la Ley Nacional de Tránsito estipula que la prioridad de paso la tienen los vehículos que transitan por la derecha, el fin que persigue esta solicitud es evitar potenciales accidentes”.

Otra propuesta de JxC solicita al Gobierno municipal que se evalúe la posibilidad de realizar las siguientes intervenciones sobre calle Luis Maggi desde Bv. Lehmann hasta Intendente Zóbboli: demarcar la línea que determina los carriles; restaurar y/o reponer los reductores de velocidad; pintar sendas peatonales eg Nº 100 tG -L; e incorporar un ciclocarril para el uso de bicicletas y monopatines eléctricos.

Finalmente, impulsan modificar la redacción del artículo que en el presupuesto del corriente año otorga recursos al programa Rafaela en Acción por una diferencia del monto entre lo expresado en números con relación al texto.

Este Cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda proceda a: “rectificar el Artículo 3º de Decreto Nº 53.164 con fecha 19 de abril del 2022” que determina: “A los fines de cumplimentar con lo dispuesto en el artículo primero, autorizase a efectuar erogaciones hasta la suma de Pesos Cuatro Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 4.718.450.-)".