Se realizó la primera jornada de detección temprana de Aneurismo de Aorta Abdominal

Se llevó a cabo ayer por la tarde, en la Plaza 25 de Mayo, la primera jornada de detección temprana de Aneurismo de Aorta Abdominal (AAA), cuyo lema es “Una ecografía puede salvarte la vida”, que busca la prevención de aneurismas. El AAA es una dilatación de la aorta a nivel abdominal. Si no se detecta y trata a tiempo, puede llevar a la ruptura produciendo una hemorragia interna masiva y como consecuencia la muerte. Los factores de riesgo se dan en mayores de 65 años y son: tabaquistas o ex tabaquistas; Enfermedad Pulmonar Crónica (EPOC); enfermedad vascular periférica, coronaria o cerebrovascular; historia familiar de AAA; e hipertensión.

En este contexto, se realizaron ecografías de abdomen gratuitas a las personas que tengan alguno de los factores antes mencionados. Esta actividad es organizada en forma conjunta entre la Municipalidad de Rafaela, el Hospital “Doctor Jaime Ferré” y el Sanatorio Nosti.

Durante la primera jornada se acercaron a la Plaza 25 de Mayo la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti y el director del Sanatorio Nosti, Leandro Barreras.

“Es una campaña de prevención. Esta es una patología la cual detectada a tiempo se puede evitar una complicación. Es una enfermedad que no produce síntomas por lo cual es difícil detectar fácilmente y cuando se complica la mortalidad es de un 70 por ciento. En contraparte, cuando se diagnostica y detecta a tiempo la mortalidad es menor al 5 por ciento”, detalló Barreras.

“El AAA es una dilatación patológica de la aorta abdominal, que es una las más grandes del cuerpo, lo cual por causas degenerativas se dilata y el riesgo número uno es su ruptura. Una vez que se rompe produce una hemorragia interna que produce una mortalidad muy alta”.

“Lo conveniente es que se acerquen personas mayores a 65 años con algún factor de riesgo. Los hombres tienen una incidencia más alta pero es importante que ambos sexos se realicen el chequeo”, cerró Barreras.



CONSULTA

“Es una actividad que llevamos a cabo para la prevención. Buscamos que las personas dejen el hábito del tabaco, controlar la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol y la consulta temprana a su médico de cabecera”, manifestó Lanzotti.

“Esto se lleva a cabo en conjunto con el Punto Sano que es un control habitual de presión arterial, glucemia y fundamentalmente incentivar a las personas a que hagan su consulta. Venimos a cubrir un espacio de accesibilidad para que las personas tengan en un lugar de concurrencia habitual y gratuito este estudio. Es una forma de prevención y de cuidar la salud de los rafaelinos y rafaelinas”, finalizó.

La campaña se desarrollará todos los días sábados 14, 21 y 28 de mayo, de 15:00 a 18:00, en la Plaza 25 de Mayo.