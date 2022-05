CRAR le ganó a Tilcara

Cumplida la sexta fecha y penúltima de la primera etapa del Torneo Regional del Litoral, en Segunda División, CRAR supo sacar adelante un partido que se le había presentado adverso y sigue infalible como local.

En la tarde de ayer el equipo de Enrique López Durando derrotó 28-9 a Tilcara de Paraná, uno de los elencos que siempre tiene las mismas aspiraciones de CRAR, de pelear por el ascenso.

Facundo Aimo anotó dos tries, uno en cada tiempo, mientras que Santiago Kerstens también supo sumar el suyo. Martín Bocco sumó un penal y Pablo Villar un drop, un penal y dos conversiones.

El XV titular del Verde tuvo a: 1 Matías Rocchi 2 Martín Zegaib 3 Jonatan Viotti 4 Gian Allasino 5 Mariano Ferrero (cap.) 6 Manuel Mandrille 7 Ignacio Sapino 8 Facundo Aimo 9 Esteban Appo 10 Martín Bocco 11 Jerónimo Ribero 12 Guillermo Brown 13 Leonardo Sabellotti 14 José Francone 15 Santiago Kerstens



Ingresaron: 48m Pablo Villar x Bocco, 50m Franco Davicino x Allasino, 63m Gabriel Morales x Rocchi, 70m Mateo Villar x G. Brown, 76m Juan Cruz Karlen x Ferrero, 77m Nicolás Gutiérrez x Aimo, 78m Carlos Laorden x Viotti, 79m Lautaro Duria x Zegaib.



Los resultados de la fecha: Alma Juniors 28 vs Los Caranchos 32, La Salle 25 vs UNI Santa Fe 19, Logaritmo 17 vs Jockey Venado Tuerto 22.



Las Posiciones: Jockey 26, puntos; Logaritmo 23; Los Caranchos 16; CRAR 15; Alma Juniors 10; Tilcara 10; Universitario 9; La Salle 8.



Próxima fecha (7ª, última de la primera rueda): Tilcara vs Logaritmo; CRAR vs La Salle; Jockey de Venado Tuerto vs Alma Juniors, Los Caranchos vs Universitario de Santa Fe.