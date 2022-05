Un gran sábado de Costamagna

El susanense José Luis Costamagna (VW Up) triunfó ayer en la tercera y última serie que disputó la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo "Ciudad de Paraná", ratificando su excelente momento en la categoría.Así terminaron los parciales realizados en la tarde del sábado en la capital entrerriana:1° Cristian Garbiglia (Corsa); 2° Danilo Gil (Corsa); 3° Mariano Sala (Corsa); 4° Martin Leston (VW Up); 5° Facundo Ríos (VW Up)... 8° Ricardo Saracco (VW Up)... 10° Maximiliano Andreis (VW Up)... 11° Cristian Vaira (VW Up).1° Franco Fauret (VW Up); 2° Nicolás Herrera (VW Up); 3° Fabricio Scatena (Corsa); 4° Matías Depetris (VW Up); 5° Sebastián Rodríguez (Corsa)... 13° Máximo Gauchat (VW Up).1° José Luis Costamagna (VW Up); 2° Luciano González (Corsa); 3° Matías Quaglia (Celta); 4° Martín Chico (VW Up) y 5° Sebastián Elola (VW Up).se largará esta mañana a las 11:00 sobre 15 vueltas o un máximo de 30 minutos.