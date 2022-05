La UCR será protagonista del cambio en Santa Fe y el país, afirmó Pullaro

Evolución Radical, el espacio político liderado por el senador nacional, Martín Lousteau y cuyo referente en Santa Fe es el diputado provincial, Maximiliano Pullaro, tuvo su primer encuentro nacional como demostración de respaldo al radicalismo local y para seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio. “Este es el marco ideal para demostrar que es posible un futuro diferente para la provincia de Santa Fe y para la República Argentina”, se animó Pullaro, refiriéndose a los miles de militantes que se congregaron en la ciudad de Santa Fe.

La apertura del panel de presentación estuvo a cargo del flamante presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, el senador Felipe Michlig, quien sostuvo un tono eufórico y militante para entusiasmar a las más de tres mil personas que se dieron cita en el Camping de UPCN de la costa santafesina. “Vamos a militar por las ideas, vamos a trabajar como nos enseñó Raúl Alfonsín, para darle a los argentinos el gobierno que se merece, y en Santa Fe con Maxi Pullaro, para recuperar la capacidad de gestión que los santafesinos necesitamos”, dijo Michlig.

Al momento de tomar la palabra el orador principal del encuentro, el senador nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Martín Lousteau, aseguró que “Argentina es un país trabado, inmóvil, por eso necesitamos evolucionar en la forma de hacer política y ejercer los cargos públicos. Hay que poner en movimiento al país.”

Por su parte, Pullaro señaló que “estamos construyendo una alternativa de gobierno en Santa Fe y en el país. Una alternativa donde el radicalismo sea protagonista, donde se aborden cada uno de los problemas de la Argentina y Santa Fe con la seriedad que tienen. Un proyecto de gestión federal, nacional y provincial con respuestas a la gente”.

El diputado nacional por Córdoba, Rodrigo de Loredo -también posible aspirante a gobernador-, otro de los participantes en el escenario, se refirió al futuro de la UCR al señalar que: “Evolución tiene la responsabilidad moral de ofrecerle al radicalismo primero y a Juntos por el Cambio después, la propuesta de cambio, de modernización, de abordaje de las nuevas agendas contemporáneas y de demostrar que en la Argentina no hay más margen para la improvisación”.



LA AGENDA DE GÉNERO

En un momento del discurso, Lousteau -quien ya adelantó que en 2023 será candidato a jefe del Gobierno de CABA- se refirió a la paridad de género y la lucha de las mujeres por la igualdad. “La agenda de género, no es una cuestión de mujeres, es una agenda que debe ser tomada por cada uno de los dirigentes y legisladores de la Unión Cívica Radical”, aseveró lo que despertó uno de los tantos aplausos de la jornada.

El encuentro se cerró con paneles sobre Seguridad, Educación, Economía, Modernización del Estado, Justicia, Agroindustria, Energía, Medio Ambiente y Desarrollo local.



PROYECCIÓN

A un año y medio de las próximas elecciones, el senador nacional Martín Lousteau lanzó oficialmente su espacio Evolución a nivel nacional, con propuestas, postulantes para las provincias y un mensaje interno a la cúpula de la UCR y a Juntos por el Cambio, ya que afirmó que sus "adversarios son los que están cómodos con una Argentina cada vez más incómoda".

"Esto no es contra nadie, hay saludos de Gerardo Morales, nuestro excelente gobernador de Jujuy; de Rody Suárez, excelente gobernador de Mendoza; y de Alfredo Cornejo. Nosotros no peleamos contra nadie, peleamos por cosas en las que creemos y los únicos adversarios que tenemos son aquellos que están cómodos en una Argentina cada vez más incómoda", enfatizó Lousteau.

En el escenario del camping Club de Campo de la capital provincial, entre banderas de la UCR blancas y rojas, el ya lanzado precandidato a jefe de Gobierno porteño resaltó: "Hace falta carácter. Un dirigente que no voy a nombrar en una reunión dijo: `Lo que viene en la Argentina es muy difícil y por ahí nos toca a nosotros´, con cara de susto. Nosotros somos los que cuanto más jodido sea, más protagonista queremos ser".

"Necesitamos tener el coraje para construir otro estado, no un estado grande, lento. Necesitamos conseguir un estado ágil, que se anticipe a los problemas y vaya a resolver los problemas rápido. Ahora qué nos pasa, hemos perdido la confianza. Hay muchos que prefieren no dar las peleas que hay que dar, muchos que permiten que ese estado sea saqueado sistemáticamente. El que está cerca del estado trata de llevarse algo del estado a la casa", cuestionó Lousteau.

En un llamado a la militancia, expresó: "Lo primero que hay que cambiar es nuestro estado de ánimo, estamos escépticos. El primer deber nuestro es contribuir a mostrarle a todos los argentinos que sí, que se puede cambiar lo que está pasando. Para eso hace falta cambiar muchas cosas, lo primero son ideas".

En la apertura del congreso estuvieron sobre el escenario, entre otros, los diputados nacionales Martín Tetaz, Rodrigo De Loredo, Alejandro Cacace, Danya Tavela, Carla Carrizo, el senador nacional Flavio Fama y Pullaro, la apuesta fuerte de Lousteau para competir por la Gobernación el año que viene.

"Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno, como en el 83", cantaba la militancia en la carpa donde tuvo lugar el acto, antes de que Lousteau tomara el micrófono para dar inicio al congreso. "Yo tengo 51, levante la mano el que tiene menos de 51", pidió el legislador a los presentes, en su gran mayoría jóvenes. Tras ver casi todas las manos arriba, afirmó: "Bueno, esto es Evolución".

En medio de la arenga radical, Lousteau recordó palabras del ex presidente Raúl Alfonsín: "Cuanto más inmenso el desafío, más inmensa la voluntad. Eso somos nosotros en Evolución. Somos miles, centenas de miles, millones, que estamos entonando una misma canción a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vamos a hacer que a todos se les pegue y la quieran cantar. Adelante radicales y que viva la Evolución".