Perdió Atlético, quedó a cinco puntos del descenso y se fue el DT Forestello

Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Fue el pedido unísono de un Monumental que si bien presenció la primera derrota como local en la temporada, el equipo volvió a tener otra pobre actuación futbolística, sigue deambulando sin rumbo cierto en la Primera Nacional y ahora, tras la sexta derrota en el torneo, ya debe empezar a mirar de reojos el descenso: quedó a sólo cinco puntos.



Tras la derrota 2-1 ante Quilmes Rubén Darío Forestello decidió dar un paso al costado y renunciar como entrenador albiceleste.



Las riendas del equipo, desde el lunes cuando el plantel vuelva a los trabajos, las tomarán Gonzalo Del Bono, Franco Mendoza, Juan Sabia y el grupo de trabajo que vienen desempeñándose con el equipo liguista. Hasta tanto la dirigencia tome una determinación en relación al reemplazante el Yagui.



En lo que respecta al juego, otra pálida imagen de un equipo que careció de idas futbolísticas, en el primer tiempo no tuvo profundidad ni juego asociado que le permitieran generar peligro en el arco rival, lo que hizo que sea un partido chato ante lo poco que arriesgó la visita en los primeros 45 minutos. Pero en el complemento la ecuación cambió. Atlético, obligado a ir en busca del resultado dejó espacios. Si bien generó un par de aproximaciones, con buenas respuestas del arquero Matías Budiño, el ‘Cervecero’ contó con la figura de Kevin López, un pibe de 20 años, que primero asistió a Bonetto para el 1 a 0, y luego, estiró la diferencia con una buena definición de media distancia.

Sobre el final, con más empuje que ideas, Atlético fue en busca del descuento que consiguió gracias al penal anotado por Claudio Bieler.



La pobre campaña que viene teniendo Atlético de Rafaela en la temporada 2022 de la Primera Nacional se sostenía desde los resultados conseguidos en el Monumental, con rendimientos de todo tipo, pero ganando. Ayer, el 1-2 ante un modesto Quilmes, decretó el fin de un ciclo que ya no tenía demasiado horizonte. Los hinchas así lo hicieron saber. Ahora, será un dar vuelta de página y tratar de encontrar el nuevo entrenador que devuelva la esperanza a un plantel que se encuentra averiado en todos los frentes y deberá levantar cabeza, rápidamente, para no seguir comprometiéndose con el descenso. Sí, en este torneo los dos últimos perderán la categoría y la ‘Crema’ ya mira de reojos los puestos de abajo.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Felita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Franco Bellocq, Facundo Soloa y Diego Cardozo; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Facundo Nadalín, Alex Luna. DT: Rubén Darío Forestello.



QUILMES: Matías Budiño; Martín Ortega, Rafael Barrios, Matías Cortave, Federico Tevez y Iván Erquiaga; Kevin López, Richard Núñez y Julián Bonetto; Federico González y Mauro Molina. Suplentes: Martín Perafán Y Agustin Bindella. DT: Leandro Benítez.



Goles en el segundo tiempo: 16m Julián Bonetto (Q), 23m Kevin López (Q), 42m de penal Claudio Bieler (AR).



Cambios: ST 00m Fernando Evangelista y Tomás Blanco x Molina y Erquiaga (Q), 12m Agustín Costamagna y Marco Borgnino x Bellocq y Cardozo (AR), 28m Iván Colman x F. González (Q), 39m David Drocco y Emanuel Moreno x López y Bonetto (Q), 42m Agustín Alfano x Galetto (AR).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Manuel Sánchez y Mariano Viale.

Cuarto árbitro: Guillermo González.