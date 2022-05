Lo fue a buscar a la escuela

En la Escuela "Mahatma Gandhi", ubicada en barrio 17 de Octubre de Rafaela, tomó intervención personal policial del Destacamento Nº 7 en la siesta del jueves, luego de que dos jovencitas se habían agredido.

En diálogo con las autoridades educativas del establecimiento, estas informaron a la Policía que a las 7:15, cuando se izaba la bandera nacional, un jovencito ajeno a la institución -identificado como Elías R. de 15 años- ingresó a la misma sin autorización, por lo que lo invitaron a retirarse.

A las 12:15 el mismo jovencito regresó a la Escuela, con manifiestas intenciones de agredir físicamente al alumno Alejandro C., de 16 años, aunque no lograron enfrentarse.

Elías R. fue resguardado en la biblioteca de la Escuela para evitar males mayores, en tanto que se convocó a familiares de Alejandro C., pero estos no se hicieron presentes.

Posteriormente acudió a la Escuela el subjefe del Destacamento Nº 7, quien acompañó a Alejandro C. hasta su domicilio, mientras que Elías R. se retiró del lugar junto a su progenitora. Se dio conocimiento del hecho al fiscal de turno Dr. Martín Castellano.