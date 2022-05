Perotti inauguró el multiespacio "Eva Perón" en Santa Fe

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer la inauguración del Multiespacio “Eva Perón”, espacio de Encuentro, Formación y Recreación, que tiene por objetivo la promoción del encuentro intergeneracional, potenciando el trabajo en red y articulado con las organizaciones barriales.

El acto se desarrolló en la esquina que conforman las calles Mendoza y General Mosconi, en barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, donde el edificio funcionará apuntando al trabajo territorial desde la perspectiva de derechos con la presencia del Estado provincial, a través de distintas dependencias y actividades de los ministerios de Desarrollo Social y de Cultura, en coordinación con otras áreas provinciales.

Perotti expresó que “la provincia con la recuperación de este edificio gana un espacio para que su gente tenga formación cultural, laboral, de oficios, de aprender ajedrez, integrarse, trabajar con la música, grabar, y de tener un encuentro de amigos. De la misma manera que se tomó la decisión de recuperar este lugar, de ganar esta plaza, que puedan complementar hoy con la recuperación de un edificio”.

A continuación, el gobernador expresó que “espacios como estos estamos generando en toda la provincia, para que nos ayuden a contener desde la edad más temprana como los centros de Desarrollo Infantil”. Y planteó: “Cuando se concretan sueños como el de hoy, lo que surge es esperanza. Y esto es lo que está pasando cuando la gente ve que se realiza un sueño; allí aparece otra actitud de cada uno de nosotros. Y necesitamos mucho de esto en este momento porque eso nos da otra cohesión social”, añadió; el tiempo que valoró que en la provincia se “está viendo un nivel de actividad económica importante, de crecimiento y más incorporación de gente al trabajo registrado, y eso alienta porque sabemos que falta y este es el desafío”.

Seguidamente, recordó la visita de Juan Domingo Perón en 1948 al barrio “donde se estaban sentando las bases de la infraestructura sanitaria, de contención y del acompañamiento a la niñez y a las mujeres, y el desarrollo de una industria nacional iba generando la estructura de esa casa que nos tenía que contener a todos. Era Eva Duarte la que estaba con las frazadas y los abrigos para a quienes todavía no llegaban a tener su hogar”.

“Y esa es la tarea que nosotros tenemos que multiplicar porque la recuperación se está dando, pero todavía no alcanza a todos. Con alegría tenemos que reivindicar no solamente este lugar como espacio de contención, sino que tenemos que saber que aquí vamos a generar la alegría y la misma sonrisa de quienes aquí van a venir sin quizás haber escuchado de Perón o de Eva, pero que quieren en este lugar crecer y tener las mismas oportunidades y eso es lo importante y lo que le da valor a recuperar este espacio”, concluyó el gobernador de la provincia.



POLÍTICAS DE DESARROLLO

En la oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, rescató las figuras de “Juan Perón y Eva Duarte de Perón, de quien hoy es un aniversario de su nacimiento, y vemos que llevaron adelante políticas económicas para generar crecimiento. Pero también se dieron cuenta de que había que generar políticas de desarrollo. Hoy como hace más de 70 años queremos llevar adelante este espacio y que el mismo sea de encuentro donde se encuentren las distintas generaciones que han sido y son la prioridad de este gobierno provincial”.

En tanto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “para todos los que estamos acá hoy es un día de profunda emoción. Eva Perón es un faro para entender cuáles son las políticas que tienen que llevarse adelante. Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de esa gestión, decía que ‘no hay política económica exitosa sino hay una política social’ y eso hay que grabarlo a fuego para quienes en este caso acompañamos al gobernador”.



SOBRE EL EDIFICIO

Teniendo en cuenta el perfil y objetivos del multiespacio, se ha refuncionalizado el edificio existente, por lo cual las instalaciones están preparadas para la práctica de las actividades sociales, comunitarias, socioproductivas, socioculturales, lúdicas, deportivas, formativas y recreativas y para la formación y capacitación laboral.

El edificio, que se encuentra emplazado en un terreno de 9.028 m2, propiedad del gobierno de Santa Fe, se incorporan dos bloques que definen y conforman el patio, la cocina taller y la sala de audio, acompañados de nuevos servicios sanitarios.

La propuesta de refuncionalización contempló el funcionamiento de una Sede Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, un SUM para actividades comunes, talleres de carpintería y herrería, sala de talles múltiples, gimnasio para actividades recreativas, ludoteca, biblioteca, sala de capacitación, espacio para la práctica gratuita de ajedrez, cocina comunitaria, sala de audio, y patios abiertos para actividades al aire libre.

Cada bloque tiene su acceso independiente, y al patio, vinculados en un hall común, a fin de permitir un uso flexible y sectorizado del edificio se proponen exclusas que habilitan la comunicación de sectores diferenciados, con la posibilidad de unir o sectorizar ambientes.

En el nuevo espacio, se desarrollarán actividades destinadas a niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres y disidencias.